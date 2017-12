Â« Smart Connections Â» et des nouveaux produits de KOSTAL Ã  ENERGAIA, Montpellier

KOSTAL SOLAR ELECTRIC, le fabricant allemand d’onduleurs photovoltaïques présentera sa nouvelle gamme d’onduleurs intelligents et novatrice au salon d’Energaia à Montpellier le 13 et 14 décembre 2017.

Les nouveautés seront la nouvelle gamme monophasée d’onduleurs PIKO MP, une nouvelle gamme triphasée PIKO IQ, une gamme PLENTICORE d’onduleurs hybrides, compatible avec du stockage et aussi un onduleur grand projet PIKO EPC 36. Pour la gamme existante, de nouvelles fonctionnalités seront également présentées :

Pour la gamme monophasée (PIKO MP 1.5 à 4.2 kW) :

 Avec le PIKO MP, il est facile de surveiller, visualiser non seulement votre production PV mais aussi votre autoconsommation, via notre portail solaire gratuit.

 Une nouvelle gamme d’onduleurs monophasés multi-trackers (de 1.5 à 3.68 KW), disponible en 2018.

La gamme existante triphasée (PIKO 4.2 à 20 KW), auront de nouvelles fonctionnalités :

 Shadow Management. Découvrir comment optimiser la production d’un onduleur PIKO sur des ins-tallations impactées par un ombrage via une simple et gratuite mise à jour du logiciel.

 Le « KOSTAL Solar Repower » ; un logiciel vous permettant de trouver rapidement et facilement le meilleur onduleur PIKO dans le cas d’un échange d’onduleur d’une autre marque.

 Un relais SO intégré pour l’autoconsommation que l’on peut programmer pour envoyer le surplus d’énergie PV vers un consommable spécifique, par exemple un chauffe-eau, une fois que les be-soins électriques du bâtiment sont satisfaits (i.e. l’autoconsommation dynamique). Surveillez et visualisez votre autoconsommation via notre portail solaire gratuit.

Les nouveaux produits suivants seront exposés :

 PIKO EPC 36. Notre nouvel onduleur pour vos grands projets. haut rendement, tension d’entrée CC élevée, protection DC/AC ainsi que protection pour la ligne de communication en option.

 PIKO IQ (triphasé de 4.2 à 10 kW). La nouvelle gamme d’onduleurs raccordés au réseau est encore plus communicante grâce à la nouvelle platine de communication.

 PLENTICORE plus (triphasé de 4.2 à 10 kW). Gamme d’onduleurs hybrides, compatible avec des systèmes de stockage coté DC pour un rendement maximal. 3 Trackers MPP indépendants si utilisé comme onduleur raccordé au réseau sans stockage ; ou, si utilisé comme onduleur avec stockage, 2 MMP Trackers pour le PV plus 1 Tracker pour un système de stockage raccordé côté DC.

 Packs de batteries Lithium-ion de BYD, un des fabricants leaders mondiaux des solutions d’électromobilité, basé en Chine. Système modulaire compatible avec la gamme PLENTICORE Plus, de 6.4 to 11.52 kWh. Garantie 10 ans, installation extrêmement facile.

