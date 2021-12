SMA lance une solution intÃ©grÃ©e globale pour stocker lâ€™Ã©nergie des bÃ¢timents tertiaires

À l’occasion de sa participation au salon BePositive, du 14 au 16 décembre à Eurexpo-Lyon, SMA, spécialiste de l’ingénierie des systèmes pour le photovoltaïque et le stockage, annonce le lancement, en France, de son système de stockage à batterie ultra flexible, SMA Storage Package-Business. Une solution unique et intégrée pour les applications de stockage à destination des bâtiments commerciaux et industriels qui souhaitent significativement réduire leur facture énergétique.

La solution SMA pour les applications de stockage commerciales et industrielles offre aux utilisateurs une évolutivité jusqu’à une puissance de l’ordre du MW. Une solution pour les entreprises aux activités énergivores en recherche de maîtrise de leur facture énergétique ! L’intégration du SMA Storage Package Business, à l’infrastructure énergétique d’un bâtiment ou d’un site, permet d’en réduire considérablement les coûts énergétiques, et ce, avec ou sans intégration d’énergie solaire.

Augmentation de l’autoconsommation photovoltaïque : le stockage de l’énergie solaire inutilisée en vue d’une utilisation ultérieure réduit la consommation d’énergie provenant du réseau et par conséquent les coûts qu’elle occasionne.

Électromobilité : le système de stockage permet d’alimenter en énergie solaire une infrastructure de recharge pour véhicules électriques.

Règlementation : le système SMA permet également aux utilisateurs de respecter le cadre réglementaire sur le recours aux énergies renouvelables.

Modèles commerciaux selon les tarifs / arbitrage : le stockage d’énergie dans les plages horaires à tarif réduit et l’utilisation de cette énergie dans les plages horaires à tarif élevé diminue les coûts d’énergie.

Écrêtage des pics de charge : les utilisateurs évitent les coûts engendrés par des prix de l’énergie élevés.

Vente directe d’électricité : la gestion du stockage de l’énergie améliore la capacité de vendre de l’énergie photovoltaïque disponible.

Date de commercialisation : 14 décembre 2021

Après de premiers projets pilotes au Royaume-Uni et en Allemagne, la solution SMA Storage Package Business est commercialisée en France à partir du 14 décembre 2021. L’entreprise ambitionne d’installer plusieurs dizaines de systèmes en 2022 et les premiers projets sont en cours de construction. « Rapport RTE 2050, décret photovoltaïque, plan France Relance 2030, COP26, … Le secteur énergétique français est face à un tournant décisif et le photovoltaïque est voué à une très forte croissance dans les années à venir ; s’imposant comme une réponse incontournable aux enjeux technologiques et économiques auxquels nous sommes confrontés. Avec notre nouvelle solution, tous les composants ont été qualifiés par SMA pour s’interconnecter et assurer une parfaite communication et sécurité. Cette intégration démontre la capacité de SMA à accompagner ses clients sur la globalité du système, et tout au long de la vie de l’installation.» Vincent Mathely, Directeur Commercial, SMA France Rencontrez SMA France sur BePositive pour évoquer leur actualité Stand 2.1B34