Qualitâ€™EnR lance la qualification Â« recharge elec + Â» autour du triptyque recharge Ã©lectrique, mobilitÃ© et Ã©lectricitÃ© solaire

En ce mois de décembre Qualit’EnR annonce sa huitième qualification : Recharge Elec +. Avec elle, l’organisme de référence des énergies renouvelables dans le bâtiment accompagne le développement du marché des infrastructures de recharge pour véhicules électriques (IRVE) d’une puissance inférieure ou égale à 36 kVA alimentées en courant alternatif, concernant le résidentiel, les bâtiments du tertiaire ainsi que l’équipement de l’espace public. La mobilité électrique solaire en ligne de mire !

Avec Recharge Elec +, Qualit’EnR souhaite organiser la montée en compétence et la valorisation du savoir-faire des installateurs tout en créant des synergies entre recharge électrique et production photovoltaïque. L’objectif est clair : mailler véhicule électrique et électricité solaire pour une utilisation optimisée de l’énergie décarbonée.

Accompagner le marché de la recharge des véhicules électriques

Près de 50 000 bornes de recharge électrique en accès libre sont installées en France au 31 octobre 2021 (+52 % depuis le début de l’année), selon le baromètre IRVE commun à l’Association nationale pour le développement de la mobilité électrique (AVERE-France) et au Ministère de la Transition écologique. L’objectif des 100 000 bornes semble avoir relancé la dynamique des déploiements. « Avec Recharge Elec +, Qualit’EnR souhaite répondre présent sur le terrain de la qualification, son métier, en aidant les installateurs qui le souhaitent à monter en compétence, à valoriser leur savoirfaire, à faciliter leur démarche avec une prise en charge fluide des dossiers… Nous souhaitons accompagner les installateurs et grandir en fonction de leurs besoins et à leur rythme », explique André Joffre, Président de Qualit’EnR.

Créer une synergie entre recharge électrique et photovoltaïque

Et plus encore, avec Recharge Elec +, Qualit’EnR souhaite créer des synergies entre l’installateur de bornes de recharge pour véhicules électriques et l’installateur de panneaux photovoltaïques. « Qualit’EnR peut être ce catalyseur d’énergies puisque l’organisme accueille déjà 80 % des professionnels proposant des solutions électriques autonomes, économes, propres et renouvelables, via la qualification QualiPV. Qualit’EnR rassemble plus de 1 000 installateurs « photovoltaïques ». On nourrit l’espoir qu’une grande majorité d’entre eux souhaitera investir le champ de la recharge électrique. Dans le même temps, on espère aussi que le photovoltaïque intéressera les installateurs qui nous rejoindront via Recharge Elec +. Le couplage véhicule électrique et production d’énergie photovoltaïque est en enjeu moteur », explique André Joffre. « Les installateurs, et surtout ceux qualifiés en photovoltaïque avec QualiPV, ont 90 % des clés pour mettre en œuvre ces systèmes de façon optimale. Recharge Elec + leur apportera les 10 % manquants. L’ambition de Qualit’EnR est de créer dans les prochains mois un référentiel de formation, homogène sur tout le territoire, pour partager son expertise et mobiliser tous les acteurs de la filière sur la montée en compétence des installateurs. Pour répondre aux attentes des acteurs de la filière, nous travaillons d’ores et déjà à la création d’une seconde qualification Recharge Elec + qui couvrira toutes les installations d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques alimentées en courant continu ou en courant alternatif, toute puissance. » conclut André Joffre.