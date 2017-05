SMA France a dix ans : un anniversaire fÃªtÃ© en rooftop, au plus prÃ¨s du soleil

Visite de l’hôtel de Région Auvergne-Rhône-Alpes, conférence et festivités conviviales, tel a été le programme anniversaire des 10 ans de la société SMA France à Lyon, jeudi 18 mai dernier. L’événement s’est déroulé en présence d’une centaine d’invités, de clients installateurs ou développeurs. En guest-star le CEO de l’entreprise Pierre-Pascal Urbon. Et en séquence émotion, la présence de Pierre Genin, l’ancien président de SMA France, fondateur de la structure !

Créée le 9 mars 2007 en région lyonnaise, la société SMA France a évolué au gré des « stop &go » imposés par les politiques erratiques des gouvernements successifs. Entreprise globalisée douée dune forte flexibilité, SMA a la capacité de s’adapter à toutes les situations et d’anticiper les fluctuations de marché. Et elle l’a fait en France durant ces dix dernières années avec des effectifs qui ont parfois atteint la soixantaine de personnes lors du grand boom à l’époque de la bulle.

SMA : acteur local pour servir les marchés locaux

Aujourd’hui, SMA compte 35 salariés et demeure très proche de ses clients. « Nous avons passé ce cap symbolique des 10 ans. Mais cette soirée est avant tout tournée vers demain, avec une actualité politique en France et la publication d’arrêtés relatifs à l’autoconsommation, porteuses de fortes espérances » a souligné Jan Van Laethem, manager SMA pour la France, le Royaume-Uni et le Bénélux qui n’a pas manqué de rendre hommage à Pierre Genin, l’ancien président-fondateur de SMA France présent pour l’occasion. De son côté le jeune CEO de l’entreprise venu spécialement d’Allemagne pour l’occasion a insisté sur la philosophie de SMA qui veut que « l’on ne serve les marchés locaux qu’avec des acteurs locaux qui en connaissent les subtilités ». « Je suis fier d’être ici pour fêter les 10 ans de SMA France dans un marché qui n’a pas été facile » a-t-il conclu en réunissant ses troupes autour de lui sur l’estrade et en faisant venir Pierre Genin parmi eux pour un beau moment d’émotions. S’en sont suivis un cocktail dînatoire, les bougies des dix ans et des représentations théâtrales en improvisation pleine d’humour et de dérision.

152 kWc en autoconsommation

Auparavant et dans l’après-midi, les équipes de SMA avaient concocté pour les invités la visite du magnifique Hôtel de Région, œuvre de l’architecte Christian de Portzamparc. Avec notamment une escapade sur le toit pour aller découvrir l’installation solaire de 1100 m² de panneaux Photowatt (152 kWc) couplés à 15 onduleurs SMA Sunny Mini Central. Une Sunny WebBox assure la visualisation et la surveillance à distance de l’installation qui est en autoconsommation. Il assure plus de 3% des besoins de ce grand paquebot de 45 000 m² sur sept étages. En 2016, l’installation qui cache les éléments techniques installés en toiture a produit 130 000 kWh. 80 m² de capteurs thermiques Viessmann couplés à deux ballons de 1000 litres alimentent quant à eux le restaurant d’entreprise qui réalise près de 600 couverts quotidien. Une belle après-midi bien remplie terminée par une note festive et la découverte du Sunny Tripower CORE1future grande attraction du salon Intersolar Europe en quête d’un Award.

Encadré

SMA présente ses nouvelles solutions énergétiques au salon Intersolar 2017

De nouvelles solutions énergétiques pour tous les domaines d’application : la société SMA Solar Technology AG (SMA) fera son entrée au salon Intersolar Europe 2017 à Munich en tant que fournisseur de solutions et y présentera pour la première fois une plateforme d’une toute nouvelle génération destinée à la gestion multi-sectorielle de l’énergie. L’objectif est de proposer des solutions énergétiques aux utilisateurs en se basant sur cette plateforme pour exploiter pleinement le potentiel des énergies renouvelables. La possibilité est ainsi donnée aux utilisateurs privés comme professionnels d’augmenter leur production énergétique et d’accroître encore leurs économies d’énergie. L’accent sera également mis sur les solutions innovantes SMA Power+ et SMA Energy+, qui offrent un confort maximal dans tous les scénarios d’application grâce à de nouveaux concepts de service, une technologie de panneaux solaires intelligente ainsi qu’une intégration simple du stockage. Retenu pour le prix de l’innovation Intersolar 2017, Sunny Tripower CORE1 sera aussi une des grandes attractions du salon avec son système d’installation novateur qui permet de réduire jusqu’à 60 % les coûts des installations photovoltaïques commerciales.

