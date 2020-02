SMA double ses ventes de systÃ¨mes avec stockage et porte Ã  2 gigawatts la puissance totale dâ€™onduleurs Ã  batterie sur parc

Les systèmes de stockage à batterie sont une composante importante de l’approvisionnement en énergie décentralisé de demain et une condition essentielle à la poursuite du développement des énergies renouvelables. L’an passé, SMA Solar Technology a continué d’asseoir sa position de leader dans ce secteur d’avenir. En 2019, l’entreprise a conclu des contrats portant sur la vente de plus d’un gigawatt (GW) de puissance d’onduleurs à batterie. SMA double ainsi et porte à deux gigawatts la puissance totale vendue dans le domaine des systèmes de stockage. La majeure partie de la puissance vendue concerne des onduleurs à batterie pour de grands projets de stockage. Les onduleurs à batterie les plus puissants de SMA sont utilisés dans le monde entier dans des centrales de stockage comprenant ou non, une composante photovoltaïque.

Le stockage : un outil déterminant pour la stabilité du réseau et la sécurisation de l’approvisionnement

« Lors de l’intégration de proportions importantes d’énergies renouvelables dans les réseaux électriques publics, les systèmes de stockage jouent un rôle central. Ils sont un outil important pour la flexibilisation de l’approvisionnement énergétique et en garantissent la stabilité », indique Marko Werner, Executive Vice President Large-Scale Storage chez SMA. « SMA développe des solutions d’intégration du stockage performantes depuis plus de trente ans. Nos clients, répartis sur l’ensemble du globe, apprécient notre grande expérience et notre savoir-faire éprouvé. Nous avons ainsi conclu l’année dernière, des contrats portant sur la livraison de systèmes de stockage d’une puissance totale de plus d’un GW, soit trois fois plus que l’année précédente. Avec une puissance d’onduleurs à batterie installée totale dépassant les 2 GW, SMA est désormais le leader mondial incontesté de ce marché. Nous nous attendons à une poursuite de la croissance du marché mondial des systèmes de stockage au cours des prochaines années. »

Des systèmes de stockage de grande capacité garantissent la stabilité du réseau

Au cours des deux dernières années, de nombreuses centrales de systèmes de stockage à batterie de grande capacité ont été raccordées à des réseaux à travers le monde. Des onduleurs à batterie sont alors installés pour intégrer des systèmes de stockage grande capacité aux réseaux d’approvisionnement. Ils permettent la mise à disposition d’une puissance de régulation pour assurer la stabilité du réseau et la sécurisation de l’approvisionnement énergétique. La puissance de régulation issue de ces systèmes permet de maintenir stable la fréquence du réseau. Ces centrales ont déjà plusieurs fois contribué à empêcher des pannes de courant à grande échelle.

Des solutions de stockage pour toutes les applications

Les Sunny Central Storage sont utilisés dans les projets de stockage les plus importants au monde. Les onduleurs à batterie les plus puissants de SMA sont également équipés, en option, des fonctions de constitution de réseau et de démarrage autonome. Ils sont également en mesure, en cas de défaillance du réseau d’approvisionnement, de former un réseau en site isolé en quelques millisecondes afin d’assurer une alimentation sans interruption. Pour les systèmes de stockage destinés aux foyers et aux petites entreprises, SMA propose les dispositifs souples que sont le Sunny Boy Storage et l’onduleur à batterie Sunny Tripower Storage. Les onduleurs à batterie SMA Sunny Island sont installés aussi bien dans des systèmes de stockage d’énergie en site isolé que raccordés au réseau.