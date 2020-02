Arkolia Energies se donne les moyens de soutenir sa stratÃ©gie de changement dâ€™Ã©chelle et ses objectifs de dÃ©veloppement

Ces derniers mois, Arkolia Services s’est donné les moyens notamment financiers d’assurer sa croissance et de pérenniser son développement sur fond de changement d’échelle. Le point sur ces opérations…

Reprise de la totalité des parts d’ASP3 et financement de 135 millions d’euros

Fin décembre 2019, l’équipe financement de projets d’ARKOLIA ENERGIES a structuré la reprise des 49% de son parc solaire photovoltaïque ARKOLIA SOLAR PARK 3 (ASP3), détenus par le fond d’investissement allemand GREEN CITY. Arkolia Energies en détient dorénavant la totalité. Arkolia Energies et ses équipes ont également clos avec succès la première tranche d’un financement bancaire long terme de 135 millions d’euros d’un portefeuille multi-énergies.

ASP3: Renforcement du portefeuille de production EnR détenu en compte propre

L’opération de rachat des 49% d’ASP3 détenus par l’Allemand GREEN CITY ENERGY pour le compte propre d’Arkolia Energies a été financé avec le CIC et BPIfrance en dette long terme ; ainsi qu’une nouvelle tranche obligataire avec ACOFI. Ces actifs génèrent chaque année une production électrique de plus de 45.000 MWh, notamment grâce à la plus grande centrale au sol sur trackers, située dans les Pyrénées Orientales – 66 (centrale Le Soler-15MWc). Composé de 8 parcs photovoltaïques d’une puissance totale cumulée de 35 MWC, l’ensemble de ces installations a été mis en service de 2015 à 2017.

Financement bancaire long terme de 135 millions d’euros

Arkolia Energies poursuit sa croissance avec la clôture de la première tranche d’un financement bancaire long terme de 135 millions d’euros auprès de CEPAC (Caisse d’épargne) avec la participation de BPI France. Cette opération a également fait appel à un financement obligataire avec MIROVA et RGREEN sous forme de financement relais de type bridge financing ainsi que financement mezzanine. Ce portefeuille multi-énergies regroupe plus de 650 bâtiments solaires (essentiellement agricoles), 5 centrales au sol et 1 parc éolien, pour un total de 150 MW.

Des investissements stratégiques pour Arkolia Energies

Ce programme d’investissement s’inscrit dans la stratégie de changement d’échelle de l’entreprise. Selon Jean-Sébastien Bessière, directeur co-fondateur d’Arkolia Energies, « Avec ces opérations historiques par leur montant et leur complexité, Arkolia conforte sa position de leader dans la construction et l’exploitation de bâtiments solaires agricoles notamment, tout en mixant son offre de production avec des centrales photovoltaïques au sol et un parc éolien ». De plus, Arkolia Energies démontre sa capacité à refinancer ses actifs et renforcer son portefeuille de production EnR détenu en compte propre. « Cette synergie des énergies permet à notre groupe de doubler sa capacité de production EnR détenue. Cette volonté de partenariat s’est aussi matérialisée par la collaboration avec nos partenaires historiques comme CEPAC, BPI ou CIC, ainsi que MIROVA ou RGREEN ». Ces opérations ont été réalisées avec succès grâce à la structuration d’une équipe de financement de projets en interne et illustrent la capacité d’Arkolia Energies à soutenir sa croissance. Les moyens mis en place sont à la hauteur des ambitions et de la volonté du groupe ARKOLIA ENERGIES de renforcer son positionnement de producteur EnR.