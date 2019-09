SMA dÃ©marre la livraison de ses onduleurs centraux les plus puissants au monde

Une puissance accrue pour les grandes centrales photovoltaïques : depuis la mi-août, SMA Solar Technology AG (SMA) fournit le nouveau Sunny Central UP à des projets photovoltaïques dans le monde entier. D’une puissance de 4,6 mégawatts, l’onduleur central destiné aux grandes centrales photovoltaïques assure une puissance de 50 % supérieure à celles des modèles précédents. Sa densité de puissance élevée et les solutions intégrées pour le matériel et les logiciels permettent par ailleurs le raccordement souple des systèmes de stockage aux centrales photovoltaïques. Selon les spécifications du projet, les solutions de stockage peuvent être raccordées côté DC, côté AC ou des deux côtés au sein d’une centrale photovoltaïque, directement lors de la construction ou à l’occasion de futures extensions.

« Les retours positifs des clients montrent que le Sunny Central UP nous permet de répondre exactement aux exigences des marchés mondiaux du photovoltaïque, qui connaissent une expansion constante. Avec les capacités de notre production durable d’onduleurs centraux et l’approvisionnement garanti en composants sur le site principal en Allemagne, nous sommes en mesure de faire face à la demande soutenue », se félicite Boris Wolff, Executive Vice President de la Business Unit Large Scale- & Storage-Solutions chez SMA. « Le Sunny Central UP intervient dans des projets partout dans le monde, un des volets essentiels étant constitué par les grands projets actuellement en cours aux États-Unis. À partir de septembre, nous fournirons également cet onduleur sous forme de solution en conteneur clé en main avec une technologie moyenne tension parfaitement adaptée. Grâce à cette solution, SMA bénéficiera dans les prochaines années de la croissance escomptée à venir, notamment dans le segment des grandes centrales photovoltaïques. »