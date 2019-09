FranÃ§ois Bayrou inaugure une grange solaire thermovoltaÃ¯que Ã  Lescar dans les PyrÃ©nÃ©es-Atlantiques

Vendredi 30 août dernier, François Bayrou, maire de Pau, s’est rendu à la ferme du Pont-Long à Lescar (64) pour inaugurer une grange, en fait de grange un séchoir de 1528 m² capable de sécher chaque année un volume de fourrage issu de plus de 140 hectares de terre. Particularité de ce séchoir : il est équipé d’une installation photovoltaïque de 100 kWc avec 380 modules français VMH thermovoltaïque couplés à la technologie Cogen’Air de la société Base Innovation et d’onduleurs SMA. Dotée de trois turbines de 22 kW capables de brasser 162 000 m³/heure, l’installation est l’une des plus grandes de ce type en France. Sa puissance thermique s’élève à 283 kWc. Elle a été réalisée par la société KBE Energy implantée à Lons (64).

La période d’utilisation de ce séchoir s’étend de mai à septembre avec une capacité de séchage de 1185 tonnes et une capacité de stockage de 400 tonnes. L’humidité relative d’entrée s’élève à 45 à 50%, celle de sortie à 15%. Côté régulation, le séchoir est équipé de la dernière version Quali foin avec en sus la supervision et le monitoring. Sur le plan de l’investissement et de la rentabilité, le coût total du séchoir s’élève à 1,7M€ subventionné à hauteur de 231 000 € par la Région. Le chiffre d’affaires photovoltaïque sera d’environ 15 500€ par an. Une installation exemplaire et innovante dans le monde agricole du Sud-Ouest saluée comme il se doit par François Bayrou…