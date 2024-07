Sirea lance sa gamme de groupes électro-mobiles sur batteries recyclées avec 4 heures d’autonomie

En pleine accélération, le marché du stockage connait un essor sans précédent en France. Après le succès de sa gamme de BESS lancée il y a deux ans, le fabricant français Sirea lance sur le marché sa nouvelle gamme de groupes électro-mobiles MSS (Mobile Storage System).Une solution mobile et écologique fabriquée en France, avec des batteries recyclées !

Cette nouvelle gamme de stockage mobile sur batteries recyclées proposée par Sirea vise à fournir une solution réduisant considérablement les émissions de particules fines et de CO2, ainsi que les nuisances sonores. Elle est destinée aux professionnels qui ont besoin de puissance électrique lors de travaux en site isolé ou pendant des opérations ponctuelles de maintenance en zones à fortes contraintes. “Cette nouvelle gamme de groupes électro-mobiles va simplifier la mise en disposition d’une source d’énergie propre et facilement rechargeable sur les chantiers et sites sans alimentation électrique. Nos groupes peuvent également se recharger avec de l’énergie verte produite localement comme de l’énergie photovoltaïque, ce qui peut fortement augmenter l’autonomie du groupe ” explique Bruno Bouteille, dirigeant de Sirea. Disponibles en trois modèles de puissance (30 kW, 50 kW et 100 kW), les groupes électro-mobiles de Sirea offrent deux niveaux d’autonomie à pleine puissance : 2 heures pour le format compact, et 4 heures pour le format grande autonomie.

Des fonctionnalités avancées pour gérer les flottes de groupes électro-mobiles

En tant que spécialiste de l’autoconsommation pilotée, Sirea a apporté tout son savoir-faire dans la conception de ce nouveau produit innovant. Le groupe embarque un gestionnaire d’énergie conçu par Sirea et dont l’automate, le MicroARM-A12, est le seul du marché certifié Origine France Garantie.

Il offre la possibilité de gérer de façon dynamique et à distance la charge et la décharge des groupes, mais aussi d’historiser tous les évènements se produisant sur l’équipement : flux d’énergie, temps de fonctionnement, taux d’utilisation, etc. Grâce à l’application de télégestion MicroSERVER, les opérateurs sont en mesure de piloter directement le groupe depuis leur mobile, tablette de chantier ou PC. Ils peuvent aussi facilement programmer des actions, telles que la recharge via un générateur solaire, ou encore brider la puissance pour prolonger l’autonomie. Avec cette innovation, Sirea souhaite étendre son activité et atteindre des marchés tels les acteurs opérants dans les zones à faibles émissions (ZFE). Ces groupes sont disponibles à la vente et l’entreprise proposera courant septembre une offre de location. Cette nouvelle solution conçue et fabriquée en région Occitanie, dans le Tarn, sera déployée cet été lors d’un grand événement sportif à audience mondiale.