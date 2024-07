BePOSITIVE, le salon national de la transition énergétique revient en force en 2023 !

Le rendez-vous est donné ! Du 25 au 27 mars 2025 à Lyon, le parc d’exposition Eurexpo accueillera la nouvelle édition du salon BEPOSITIVE. Énergies renouvelables, construction et bâtiment, génie climatique et électrique, bois énergie…BEPOSITIVE, rendez-vous historique des marchés de l’énergie et du bâtiment, rassemble tout un écosystème d’acteurs et de solutions qui trace la voie d’un monde sobre en énergie et décarboné. Avec pour objectif d’activer collectivement les potentiels et les opportunités de la transition énergétique. Un engagement porté exclusivement sur les enjeux et solutions de la transition énergétique depuis plus de 20 ans !

Le rendez-vous français dédié exclusivement aux enjeux et aux solutions de la transition énergétique revient du 21 au 23 mars 2023 à Eurexpo Lyon, France. A l’heure du défi climatique et de la crise énergétique, les filières de l’énergie et du bâtiment vivent une révolution.

La transition énergétique insuffle une dynamique de transformation globale

Boostées par les engagements européens et les réglementations environnementales, elles doivent aussi s’adapter à des contextes incertains. Plus que jamais, la sobriété énergétique, les énergies renouvelables, le numérique, et l’innovation sont au cœur de la trajectoire à suivre pour une gestion optimisée et responsable de l’énergie. La transition énergétique est engagée. Les enjeux climatiques imposent un déploiement massif, rapide et efficient. À l’heure du défi climatique et de la crise énergétique, les filières énergie et bâtiment sont aux avant-postes pour contribuer aux engagements nationaux et européens, faire émerger de nouveaux acteurs industriels et inventer les solutions énergétiques et bas carbone de demain. Elles doivent aussi s’adapter à des contextes incertains. Nouvelles énergies, nouvelles technologies, nouveaux matériaux, nouveaux modes constructifs, nouvelles réglementations, la transition énergétique insuffle une dynamique de transformation globale. Plus que jamais, la sobriété énergétique, les énergies renouvelables et l’innovation sont au cœur de la trajectoire à suivre pour une gestion optimisée et responsable de l’énergie. Dans ce contexte, BEPOSITIVE favorise la transversalité des marchés et le dialogue en réunissant tous les acteurs des filières bâtiment et énergie : ceux qui déploient, ceux qui industrialisent et ceux qui installent les nouvelles solutions de la transition énergétique. Le salon leur propose des réponses concrètes autour de 4 grands secteurs d’exposition. Durant 3 jours, tous les acteurs engagés pour la transition énergétique sont attendus pour échanger et découvrir les dernières innovations des marchés.

« Plus que jamais, l’heure est au déploiement de solutions concrètes et innovantes »

Le salon, rendez-vous 100 % BtoB, rassemble l’ensemble des acteurs de la transition énergétique : ceux qui apportent des solutions (industriels, fabricants, équipementiers…) et ceux qui les déploient (prescripteurs, artisans et installateurs, négociants ou encore collectivités publiques). Véritable lieu d’échanges et de rencontres, BEPOSITIVE est un accélérateur de business. Il favorise la mise en relation des professionnels du secteur et parties prenantes de la transition énergétique au niveau national mais également à l’international. Et dans un contexte en évolution rapide et riche d’opportunités, le décloisonnement des filières, la transversalité des projets et l’interconnexion de tous les acteurs sont des priorités pour innover et relever les défis majeurs de la transition énergétique. « La transition énergétique est un impératif, mais aussi un défi, qui engage en première ligne les professionnels de l’énergie, du bâtiment, et les acteurs des territoires. Ce défi est également une opportunité ! En faisant converger les technologies et les filières complémentaires, BEPOSITIVE est le point de ralliement pour répondre positivement à ces enjeux. Plus que jamais, l’heure est au déploiement de solutions concrètes et innovantes. Et c’est là notre promesse. Pour y arriver, il nous faut un lieu où favoriser la rencontre, qui allie business et convivialité, où nous pouvons proposer un contenu riche et varié, intégrant prospective et retours d’expériences, où nous décloisonnons les filières et partageons les expertises. Un salon référent sur les sujets de la transition énergétique comme BEPOSITIVE nous donne l’opportunité de transformer ensemble un défi commun en des opportunités multiples, et d’accélérer le mouvement » précise Raphaël Goerens, Directeur du salon BEPOSITIVE.

Nombreuses animations et temps forts au programme BEPOSITIVE 2025, des actions concrètes en faveur de l’ESG

Cette édition 2025 sera aussi marquée par de nombreuses animations et temps forts qui rythmeront les 3 journées de salon : • Les BEPOSITIVE Awards mettront en lumière les dernières innovations et valoriseront les nouveautés et les évolutions technologiques des filières énergie et bâtiment. • Une Agora, pour assister à des tables rondes d’experts, autour de thématiques structurantes et éclairantes pour l’avenir des différentes filières, comme pour inspirer les acteurs à se projeter dans leurs futurs projets. • Trois espaces de workshops, chacun dédié à une thématique spécifique, avec des démonstrations organisées par des partenaires du salon. Les participants pourront ainsi échanger autour de retours d’expérience et de cas concrets. • Un forum exposants dédié aux prises de parole des entreprises exposantes pour présenter leurs innovations et projets réalisés. • Un espace emploi-formation avec la présence d’organismes de formation et la mise en avant d’offres d’emploi.

Encadré

Chiffres clés BEPOSITIVE 2023

• 500 exposants et marques • 26 775 professionnels • + de 110 conférences et ateliers • + de 220 intervenants • 11 organismes de formation présents sur le campus

