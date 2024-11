SIKA et Recticel accompagnent Decathlon dans un programme de solarisation des toitures de ses magasins en France

Sika, en partenariat avec Recticel, accompagne Decathlon, acteur international majeur du commerce et géant de la distribution, dans un programme ambitieux de rénovation globale et de solarisation de toitures sur plusieurs de ses magasins en France. Ce projet d’une ampleur inédite repose sur le procédé Light & Cool Roof (Toiture légère et réfléchissante), un système innovant combinant l’isolant PIR Powerdeck+ de Recticel et la membrane synthétique Sarnafil de Sika. Ce procédé est aussi une solution PV Ready qui peut recevoir immédiatement ou dans les 5 ans maximum les systèmes d’intégration photovoltaïques Sika® Solar.

Dans le contexte de la loi APER, Decathlon s’est engagé dans un programme ambitieux de solarisation de 22 magasins en France, avec pour objectif de produire 50 % de l’électricité consommée sur ses sites en énergie renouvelable d’ici 2026. Pour une surface totale d’environ 145 000 m², les toitures prêtes à recevoir des installations photovoltaïques d’ici fin 2024 représentent environ 50 000 m². Ce projet d’envergure répond à un triple objectif : réduire l’empreinte carbone des bâtiments, améliorer leur performance énergétique et produire une énergie propre et locale. Comme l’indique Jean-Philippe Metton, Responsable construction et maintenance Decathlon : « En privilégiant la réhabilitation de nos bâtiments existants et la production d’énergies d’origine renouvelable dans le cadre de nos stratégies d’efficacité énergétique, nous poursuivons notre engagement à réduire à zéro les émissions de gaz à effet de serre sur l’ensemble de la chaîne de valeur d’ici à 2050 ».

Un chantier jalonné de défis techniques

Parmi les options étudiées pour l’ensemble des sites, la pose d’ombrières au sol a été rapidement éliminée au regard de ses contraintes, en termes de travaux de voieries nécessaires à leur installation ; d’immobilisation d’un foncier pouvant être valorisé avec des drive ou des lockers en forte croissance partout en France depuis le COVID ; et d’une durée imposée dans les contrats d’exploitation de panneaux photovoltaïques qui empêche toute transformation durant 20 ou 25 ans. Cette option écartée, il restait néanmoins à relever d’importants défis techniques :

En premier lieu, la résistance de l’élément porteur : elle devait être à même de supporter les 15 kg/m² supplémentaires de panneaux photovoltaïques. Or, la plupart des bâtiments Decathlon, reposant sur des structures métalliques, bois et parfois béton, ont une capacité portante de 25/30 kg/m².

Ensuite, le poids et l’épaisseur de l’isolant minéral : trop lourd, il nécessiterait d’importants travaux de renforcement de structure assez coûteux (environ 400 000 € sur 10 000 m²). Quant à la trop grande épaisseur du matériau, elle pourrait entamer la hauteur résiduelle du bac acier nécessaire à l’étanchéité (≤15 cm voir 20 cm selon la zone climatique dans laquelle se situe le magasin) et à la pose des panneaux photovoltaïques ;

Enfin, la Règlementation Thermique RT existant ” élément par élément ” définit des valeurs de résistance thermique à respecter pour les toitures dans le cadre de rénovation lourde.

A tout cela s’ajoute une contrainte de taille qui s’est imposée au maître d’oeuvre : entreprendre les chantiers sans jamais gêner l’exploitation des magasins Decathlon. « Le Light Roof, c’est LA solution pour la rénovation de Toiture, tout simplement » déclare Saïd Benothame, Directeur de projets et maître d’oeuvre de conception chez BS Kontrol coopérative Toerana Habitat, en charge des rénovations.

Le choix du Light Roof, un procédé innovant “tout en un”

Face à ces contraintes techniques, le choix du maître d’ouvrage, à l’issue de la phase d’étude de stabilité et de l’appel d’offres, s’est porté sur la pose d’un système d’étanchéité et d’isolation « tout en un » : le procédé Light Roof, développé par Sika et Recticel. Ce système « tout en un », inédit sur le marché, combine l’isolant Powerdeck+ de Recticel et la membrane monocouche synthétique Sarnafil de Sika. Il présente de nombreux avantages pour répondre aux enjeux :

▪ Très léger, l’isolant Powerdeck+ de Recticel, ne pèse que 3 kg/m² et permet d’atteindre une résistance thermique de 4,50 m².K/W avec un panneau isolant de 100 mm d’épaisseur seulement. Maniable et facile à mettre en œuvre, il apporte un vrai confort d’usage aux applicateurs.

▪ Powerdeck+ de Recticel se pose directement sur les tôles d’acier nervuré (TAN) sans écran thermique, même en ERP, une particularité de mise en œuvre de cet isolant qui permet de réduire considérablement le poids de l’isolation, et la durée de chantier tout en respectant la règlementation incendie. Associé à la membrane synthétique Sika Sarnafil® TS 77 (à partir de 2 kg/m²), le complexe offre la possibilité de rénover les toitures-terrasses en bac acier pour y installer des panneaux photovoltaïques, sans renforcement de la charpente existante.

▪ La membrane d’étanchéité Sika Sarnafil® TS 77/77 E Solar Reflective se compose d’un alliage de polyoléfines souples (FPO), et ne comprend aucun composant extractible, halogène, COV et biocide, se distinguant ainsi par une caractéristique environnementale supplémentaire : sa neutralité vis-à-vis de l’environnement.

▪ Extrêmement résistante aux agressions climatiques comme la grêle et au vieillissement, elle présente le meilleur Indice de Réflectance (SRI) de sa catégorie (108 à initial et 93 après 3 ans), réfléchissant jusqu’à 95% des rayonnements solaires. De plus, elle comprend des systèmes d’intégration de modules photovoltaïques mis en œuvre sur la membrane par thermosoudure, sans aucun percement de l’étanchéité. Ces procédés ont été évalués et font l’objet d’Atex ou d’Enquêtes de Technique Nouvelle délivrées par un Bureau de Contrôle.

▪ Le procédé Light Roof est éligible aux aides à la rénovation thermique CEE (Certificats d’économies d’énergie) ; le panneau isolant Powerdeck+, certifié Acermi, ayant une résistance thermique de 4,5 m².K/W et la membrane Cool Roof Sika® Sarnafil® TS 77 SR (Solar Reflective), qui permet d’améliorer le confort d’été, sont éligibles au dispositif des CEE.

▪ Il constitue une solution efficiente de réduction de l’empreinte carbone des bâtiments. En améliorant leur performance énergétique grâce à l’isolation en toiture, il entraîne des besoins réduits de chauffage en hiver et de climatisation en été. De plus, l’installation de panneaux photovoltaïques permet de produire de l’énergie solaire, participant ainsi à la réduction du bilan carbone des bâtiments.

D’ores et déjà installé pour solariser les toitures des quelques magasins Decathlon, le procédé Light Roof sera également mis en œuvre en 2024 sur 22 autres sites représentant une surface de toitures d’environ 145 000 m². Fin 2024, 50 000 m² de toitures seront prêtes à recevoir des installations photovoltaïques d’ici fin 2024.

Light Roof a été récompensé par les Perifem Awards en 2024 (Perifem fédération technique du commerce).