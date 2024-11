Sharp obtient le score Or EcoVadis pour son leadership en matiÃ¨re de dÃ©veloppement durable

Sharp Electronics, avec son unité commerciale Sharp Energy Solutions Europe (SESE), s’est vu décerner le score Or EcoVadis en matière de développement durable, ce qui la place dans le top 5 % des entreprises les mieux évaluées au monde. Ce score témoigne de l’engagement inébranlable de Sharp en matière de respect de l’environnement, d’approvisionnement durable et de pratiques commerciales éthiques. EcoVadis évalue les entreprises dans quatre domaines principaux : l’environnement, le travail et les droits de l’homme, l’éthique et l’approvisionnement durable.

« L’obtention du score Or EcoVadis souligne l’engagement de Sharp Energy Solutions Europe en matière de développement durable et de pratiques commerciales responsables », déclare Teruji Matsushita, directeur général de la planification des activités, département du développement des projets chez Sharp Energy Solutions Europe. « Nous sommes particulièrement fiers de nos réalisations en matière de gestion environnementale et d’approvisionnement durable, et nous nous engageons à améliorer continuellement tous les aspects de nos activités, y compris l’éthique et les droits de l’homme. »