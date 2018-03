Signe de l'excellente santÃ© du marchÃ© mondial, l'Ã©dition 2018 d'Intersolar Europe affiche complet

En ce début de printemps, l’édition 2018 d’Intersolar Europe envoie un signal positif en direction du marché. Signe de la croissance mondiale du photovoltaïque, tous les stands d’exposition sont complets à trois mois du début de la manifestation. Les perspectives internationales sont radieuses. Rien que cette année, les prévisions tablent sur près de 110 gigawatts (GW) de nouvelles capacités installées. L’évolution à venir du marché photovoltaïque et les opportunités qu’il recèle encore seront au cœur du premier salon professionnel de l’industrie solaire au monde du 20 au 22 juin 2018 à Munich.

Alimenté par le boom du marché photovoltaïque enregistré l’année dernière, l’édition 2018 d’Intersolar Europe, outre ses fidèles exposants, bénéficie d’un afflux de nouveaux exposants issus de tous les secteurs du photovoltaïque : de la fabrication de cellules à l’exploitation et à la maintenance. Les technologies énergétiques modernes et décentralisées intéressent en outre vivement les entreprises. La filière est en passe d’entrer dans une nouvelle ère de l’énergie dans laquelle l’interconnexion, le numérique et la décentralisation joueront un rôle capital. En outre, la technologie ne sera plus isolée, mais sera considérée comme partie intégrante d’un système.

La bonne orientation du marché a donc incité les exposants non seulement à réserver leur stand plus tôt, mais aussi à agrandir la taille de leur stand. Ce n’est cependant pas le seul aspect à témoigner du développement continu de la filière solaire puisque le salon lui-même se fera également l’écho des évolutions du marché. Outre l’habituel salon du stockage de l’énergie ees Europe, Intersolar Europe se déroule pour la première fois en parallèle de deux autres salons spécialisés dédiés à l’énergie dans le cadre de la nouvelle plateforme The smarter E Europe. Power2Drive Europe et EM-Power auront prochainement pour thème respectif la mobilité électrique et l’utilisation intelligente de l’énergie dans l’industrie et le bâtiment.

Avec cette nouvelle formule complète et un marché photovoltaïque idéalement orienté, Munich devient ainsi cette année la plaque tournante mondiale de la filière solaire avec 1 200 exposants et une surface d’exposition de 86 000 m², et promet d’être un succès sans précédent. Manifestation la plus internationale du secteur avec des visiteurs et exposants issus de 150 pays, Intersolar Europe est bien la plateforme idéale pour nouer des contacts à l’international. « La vitesse à laquelle tous les stands ont été réservés à l’occasion de l’édition 2018 d’Intersolar Europe confirme aussi notre appréciation du marché. Nous sommes ravis de participer une nouvelle fois en 2018 à cet événement et de pouvoir y accueillir des contacts de longue date et d’en nouer de nouveaux », affirme Carsten Körnig, président de l’Association fédérale allemande de l’industrie solaire (BSW-Solar). Intersolar Europe et les manifestations parallèles auront lieu du 20 au 22 juin 2018 à la Messe München sous le pavillon The smarter E Europe.

