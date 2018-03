Sharp Ã©largit sa gamme de panneaux solaires Back Contact Ã  haut rendement

Sharp lance les modules photovoltaïques 48 cellules les plus performants du marché européen. Le panneau solaire NQ-R258H vient s’ajouter à la gamme de modules NQ-R à contact arrière et haut rendement, conçue pour un usage résidentiel et commercial. Ce tout nouveau module photovoltaïque monocristallin (258W) propose donc la technologie de contact arrière et affiche une efficacité record de 20%, augmentant la quantité de lumière solaire récupérée et restituant une puissance maximale pour un espace minimum sur le toit. Les 48 cellules du NQ-R258H génèrent en effet davantage de puissance qu’une soixantaine de cellules standard sur une surface équivalente. Le module propose une finition discrète noire matte, tandis que les reflets sont minimisés grâce aux fils de contact électriques situés sous le panneau. Le NQ-R258H est constitué d’un verre antireflet pour rendre les panneaux encore moins visibles.

La gamme NQ-R (NQ-R258H et NQ-R256A) s’avère idéale pour tous les espaces résidentiels, y compris les maisons avec lucarnes. Grâce à leur compacité, leur poids léger, leur manipulation facile et l’option de serrage latéral court et long, les modules de la gamme NQ-R sont d’une très grande polyvalence, et offrent donc de nouvelles possibilités d’installation, parmi lesquelles la fameuse Tour Solaire HKW-Solar-Energiesysteme. Cette solution innovante, lancée en janvier 2018, est une structure solaire unique en son genre, qui intègre des modules à contact arrière NQ-R256A en orientation portrait, offrant une alternative à l’installation sur le toit pour les propriétaires de maisons qui n’ont pas assez d’espace pour disposer des panneaux traditionnels.

La sécurité, la qualité et la longévité des modules de la gamme NQ-R ont été certifiées par les labels CEI (IEC/EN 61215 et IEC/EN 61730). Les modules sont en outre équipés d’un cadre et de deux barres de support supplémentaires, et ont passé avec succès un test de charge de neige de 5400 Pa selon IEC61215. Les modules NQ-R256A ont déjà été choisis pour des installations dans des conditions climatiques extrêmes, notamment dans une installation de montagne isolée en Autriche, « Habsburghaus », à 1 785 mètres d’altitude.

