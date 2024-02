Pour sa 8Ã¨me Ã©dition, Autonomy Mobility World Expo introduit une nouvelle dimension : Autonomy Solar & Battery Expo

Alors que pour la première fois de l’histoire, la voiture la plus vendue dans le monde est électrique1, Autonomy Mobility World Expo revient à Porte de Versailles les 20 et 21 mars 2024. Pour faire face aux défis de la décarbonation dans leur globalité, le salon dédié à la mobilité durable annonce une nouvelle dimension : Autonomy Solar & Battery Expo. Quésaco ?

Pour sa 8ème édition, Autonomy vise à soutenir la décarbonation en élargissant son horizon à des perspectives plus larges. La forte croissance des véhicules électriques2 reflète l’essor d’une mobilité durable atteignant ainsi l’objectif initial que s’est fixé Autonomy : accompagner la transition vers une mobilité plus durable. Toutefois, cette révolution de motorisation demande une adaptation de toute la chaîne de valeur. C’est dans cette perspective qu’Autonomy Mobility World Expo étend son champ d’action, avec une dimension dédiée à l’énergie et à la batterie : Autonomy Solar & Battery.

Au-delà de l’habituel rendez-vous des mobilités, Autonomy introduit une exposition et un cycle de conférences adressant la décarbonation dans son ensemble au travers de Autonomy Solar & Battery Expo. Il s’agit d’un nouveau rendez-vous unique pour explorer l’interconnexion de l’énergie verte et la mobilité durable pour en faire le premier salon adressant la décarbonation dans son ensemble.

L’événement rassemblera une diversité d’exposants et d’intervenants, se concentrant sur les dernières avancées en matière d’énergie solaire, de technologie, de batteries et de leur intégration avec les véhicules électriques et les systèmes de transport durable. Cette initiative s’inscrit dans une perspective globale pour relever les défis du changement climatique et de la décarbonation dans son ensemble.

1 1,8 millions de de Tesla Y vendues en 2023

2 1,9% des ventes mondiales sont électriques en 2019 vs. 18% en 2023 selon l’Agence

Internationale de l’Energie