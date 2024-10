Sharp cÃ©lÃ¨bre 30 ans d’innovation : les pionniers de lâ€™Ã©nergie solaire Ã  l’honneur

Sharp Energy Solutions Europe, acteur majeur du marché de l’énergie solaire européen depuis trois décennies, lance une campagne spéciale à l’occasion de son anniversaire. Les propriétaires de panneaux solaires équipés de modules Sharp installés il y a près de 30 ans et toujours en fonction ont été invités à partager leur expérience et des photos de leurs installations. Intitulée “Sharp Solar Pioneers”, cette initiative vise à mettre en lumière la durabilité et la performance des modules solaires de la marque, et inspirer de nouveaux projets solaires. Analepse solaire !

A la question, combien durent les panneaux solaires dans le temps, Sharp apporte la preuve par l’exemple. Ainsi, le coup d’envoi de la campagne de Sharp est donné avec l’histoire de Jochen Leiffer, dont le système solaire, installé il y a 28 ans, continue de produire de l’énergie avec fiabilité.

Un pionnier de la technologie solaire

Jochen Leiffer, ingénieur diplômé en génie industriel de Munich, est l’un des pionniers de l’énergie solaire. Dès les années 1990, il a reconnu le potentiel de l’énergie solaire et a décidé d’installer un système photovoltaïque sur le toit de son garage. Fort d’une carrière dans le domaine des télécommunications et du numérique, il s’est chargé lui-même du choix des composants, de la planification et, en grande partie, de l’installation du système.

L’installation et ses performances

Le 11 octobre 1996, Jochen Leiffer a mis en service son système photovoltaïque. Le système se compose de 18 modules SZL-085-SH avec des cellules solaires Sharp, d’une puissance totale de 1,6 kWc. À l’époque, Sharp était encore un fournisseur de composants de cellules solaires. La société allemande GSS Gebäudesolarsysteme GmbH (aujourd’hui GES Gebäude- und Energiesysteme GmbH) a produit les modules photovoltaïques sans cadre, spécialement fabriqués avec des cellules solaires Sharp. Soutenu par deux onduleurs SMA SWR 700, le système convertit l’électricité produite et continue de fournir environ 1 000 kWh par an, soit près de la moitié de la consommation totale d’électricité de Jochen Leiffer.

28 ans d’approvisionnement fiable en énergie – un témoignage de la qualité Sharp

Le système photovoltaïque de Jochen Leiffer a fait preuve d’une fiabilité et de performances importantes pendant près de trente ans. La production constante d’électricité et la durabilité des modules ont non seulement répondu à ses attentes, mais les ont dépassées. Cette réussite est la preuve de la qualité et de la longévité incontestées de la technologie solaire de Sharp. Depuis trois décennies, Sharp est à la pointe de la technologie solaire en Europe, apportant des contributions significatives à la production d’énergie renouvelable depuis son siège de Hambourg. Au niveau mondial, Sharp bénéficie d’une expérience de plus de 65 ans d’activités fructueuses dans le domaine de l’énergie solaire, marquées par de nombreuses innovations et étapes importantes.