La Moisson du Soleil : SERFIM ENR inaugure la plus grande centrale photovoltaÃ¯que de Creuse

S’étendant sur plus de 21 hectares, « La Moisson du Soleil » est désormais le plus grand projet de centrale photovoltaïque développé par SERFIM ENR, expert en solutions énergétiques renouvelables. Située à Aubusson dans la Creuse, cette installation de 40 000 panneaux photovoltaïques produira, à pleine capacité dès septembre 2025, plus de 25 gigawatts/heure, soit l’équivalent de la consommation de 7 500 foyers.

Quelques mois après leur première rencontre, Marc Lefranc, propriétaire du site dans la Creuse du côté d’Aubusson, et SERFIM ENR ont signé un accord pour co-investir, construire et exploiter ensemble la future centrale photovoltaïque.

Une collaboration au service de l’énergie durable

Lancé en 2019, le projet a traversé une phase d’études et d’instruction de quatre ans, incluant des recensements de la biodiversité sur le site, des études d’impact environnemental, la construction de l’outil et de nombreux échanges avec les autorités. Après plusieurs mois d’enquête publique et l’obtention du permis de construire, SERFIM ENR a pu candidater à l’appel d’offres de la Commission de Régulation de l’Énergie et en est sorti lauréat. L’énergie produite par la ferme solaire creusoise bénéficiera d’un tarif fixe pour les vingt prochaines années. Pour mener à bien ce projet ambitieux, SERFIM ENR et Marc Lefranc ont créé la société La Moisson du Soleil, réunissant leurs expertises en tant que co-actionnaires.

Un modèle d’agrivoltaïsme

Le site de La Moisson du Soleil allie production d’énergie solaire et élevage ovin. En effet, 150 moutons et leur bergerie occupent le terrain, où le pâturage naturel contribue à l’entretien des lieux tout en favorisant la biodiversité. Des mesures de sécurité spécifiques ont été mises en place : les panneaux solaires sont installés à un mètre du sol, permettant ainsi aux animaux de se déplacer librement sous les installations sans risque de blessure. De plus, tous les câbles électriques sont fixés à la structure métallique, afin d’éviter tout contact direct avec les animaux.

SERFIM ENR : acteur de la transition énergétique

Dans un contexte de transition énergétique et d’accélération de la production d’énergies renouvelables en France, SERFIM ENR est fière de jouer un rôle actif dans cet enjeu majeur. Ce projet s’inscrit pleinement dans les objectifs RSE de SERFIM, qui vise à produire une énergie propre, renouvelable et respectueuse de son environnement sur les territoires à grande échelle. Cette initiative s’aligne avec la feuille de route de SERFIM, dont la raison d’être est de contribuer à une meilleure qualité de vie en aménageant des territoires durables et respectueux du vivant. « Je suis très heureuse que ce projet ait vu le jour après ces longues années d’instructions administratives. Je suis fière de ce beau résultat puisque la centrale produira au-delà des besoins énergétiques de la ville d’Aubusson. C’est un projet d’une ampleur significative pour contribuer à la transition énergétique. » confie avec émotion Sophie Laval, Directrice Générale de SERFIM ENR.