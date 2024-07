SFECO, retenu par SerenySun, pour la construction des centrales photovoltaïques de “Notre Energie la Soie”

Fin 2022, le groupe Auraliance, acteur de la transition énergétique en France,

rachetait le groupe SFECO – Société Française d’Energie et de Construction – constructeur de centrales photovoltaïques, basé à Avignon. Portées par des ambitions communes de croissance, les deux structures ont accéléré fortement leur développement en 2023 et pris part à des chantiers d’envergure, aux côtés d’acteurs de référence de la transition énergétique en France. SFECO a été retenue, fin 2023, par SerenySun dans le cadre d’un appel d’offres en lien avec la réalisation de centrales photovoltaïques d’un projet d’autoconsommation collective en région lyonnaise.

Le projet “Notre Énergie La Soie”, consistait à équiper les toits du nouveau parc d’activités nouvelle génération, Les Portes de La Soie, situé dans le quartier de la Soie à Vaulx-en-Velin (69).Du fait de son caractère unique, cette opération d’autoconsommation collective de grande envergure, portée par SerenySun, affiche l’ambition de devenir la plus importante communauté d’énergie renouvelable de la région lyonnaise. Le projet a été inauguré le 25 juin 2024, par SerenySun, accélérateur des circuits courts de l’énergie et INEA, spécialiste de l’immobilier tertiaire en régions, leader du Green Bulding. Fin 2023, SerenySun, acteur engagé dans la transition énergétique et accélérateur de circuits courts de l’énergie, créée en 2018 par Donald François, signait, avec la filiale Flex Park d’INEA, foncière fortement engagée dans l’immobilier durable, le bail d’occupation des toits du nouveau programme immobilier d’activités situé quartier de La Soie à Vaulx-en-Velin. En parallèle, SerenySun lançait un appel d’offres pour la construction des centrales photovoltaïques de son grand projet de communauté d’énergies renouvelables. La société avignonnaise SFECO a été retenue pour équiper l’ensemble des toitures de 4 bâtiments tertiaires, propriétés d’INEA. Un nouveau chantier, qui engageait une fois encore la société avignonnaise sur le volet de l’autoconsommation collective.

SFECO, en charge de la construction des centrales de la communauté d‘énergie,

“Notre Énergie la Soie” !

Portée par le groupe Auraliance, en pleine dynamique de croissance, la société SFECO, créée en 2013, poursuit les mêmes ambitions de développement à l’échelle nationale. La société avignonnaise, qui a réalisé un chiffre d’affaires de 7,8 millions d’euros en 2023, compte 55 collaborateurs. SFECO comptabilise d’ores et déjà un portefeuille de commandes de plus de 20 millions d’euros pour 2024. Aujourd’hui, la structure accompagne une multitude de clients, de la TPE à la multinationale, en passant par des développeurs de projets à l’image de SerenySun. SFECO réalise tous types de projets, sur le territoire national, de la toiture, à la centrale au sol, en passant par des installations

d’ombrières photovoltaïques avec un total de plus de 500 MWc en 11 ans d’existence.

L’autoconsommation collective, au coeur de la stratégie de développement du groupe Auraliance et de ses filiales. Depuis plus d’un an maintenant, le dirigeant du groupe Auraliance, Benjamin Martineau, s’investit pleinement sur le volet de l’autoconsommation collective, qu’il décrit comme une pratique énergétique éco-responsable pleine d’avenir. Après quelques tâtonnements, les projets deviennent plus importants, diversifiés, et posent de nouveaux défis et questions à ses collaborateurs. Selon Benjamin Martineau, “l’idée de produire localement une énergie vertueuse pour la redistribuer entre voisins fait son chemin et apparaîtra, dès demain, comme la norme pour ses clients”. Dans le cadre de ce projet, ce sont 4 centrales photovoltaïques, qui ont été installées en toiture avec une mise en service au premier trimestre 2024. SFECO a disposé 1 530 panneaux photovoltaïques pour près de 3 000 m² de surface solarisée. Cela représente une puissance totale de 670 kWc. Le programme “Notre Énergie La Soie” produit 690 MWh/an, soit l‘équivalent de la consommation annuelle moyenne de 155 foyers. L’énergie solaire produite sur site sera mise à disposition des locataires d’INAE et des riverains, qu’ils soient des particuliers ou des professionnels, du secteur public ou privé. L’objectif est maintenant de convaincre d’autres bâtiments voisins de venir augmenter le potentiel énergétique de “Notre Énergie La Soie”. C’est la mission que supervise SerenySun, à la manoeuvre du développement de ces communautés d’énergie renouvelable, à travers tout le territoire national.