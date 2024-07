Coup dâ€™envoi pour les travaux du parc solaire dâ€™Amilly

Les travaux du futur parc solaire situé sur la commune d’Amilly, dans le Loiret, ont été officiellement lancés le 26 juin en présence de représentants du Ministère des Armées (base de défense, service d’infrastructure de la défense, direction des territoires, de l’immobilier et de l’environnement), , d’élus, et de représentants du groupe Urbasolar, producteur d’énergie renouvelable, en charge de la réalisation de l’ouvrage.

A partir de 2020, le Ministère des Armées a lancé plusieurs séries d’Appels à Manifestation d’Intérêt (AMI) dans le cadre du plan « Place au soleil » en vue de réaliser des centrales photovoltaïques sur un certain nombre de ses sites et participer ainsi au développement des énergies renouvelables sur le territoire français.

« Place au soleil »

Le groupe Urbasolar a été désigné lauréat pour assurer le développement, la construction et l’exploitation de la centrale solaire qui sera construite sur l’ancien centre de ravitaillement des essences d’Amilly dans le Loiret. L’emprise militaire d’Amilly est ainsi la première en France à accueillir un site de production d’énergie renouvelable dans le cadre du plan du ministère des Armées « Place au soleil ». La pose symbolique d’un premier panneau solaire en présence de toutes les parties prenantes lance ainsi la construction de ce projet qui devrait se terminer au premier trimestre 2025.

Un premier projet exemplaire, symbole de l’engagement du Ministère des Armées en faveur de la transition énergétique

Le futur parc solaire d’Amilly, exemplaire par bien des aspects, témoigne de l’engagement fort du Ministère des Armées de s’inscrire dans la transition énergétique et de la volonté du groupe Urbasolar de l’accompagner dans cette démarche. Laissés à l’état de friche depuis la fermeture du centre de ravitaillement des essences en 2004, les terrains vont retrouver une nouvelle vocation en accueillant sur plus de 9 hectares, quelques 17 300 modules, d’une puissance de 9 MWc, qui produiront annuellement 10 400 MWh d’électricité verte, soit la consommation annuelle de près de 4 700 personnes. En charge du développement, de la construction et de l’exploitation, le groupe Urbasolar a porté une attention particulière à la gestion des risques pour la réalisation de cet ouvrage sur une zone sensible, du fait de son activité passée. Une Analyse des Risques Résiduels a été réalisée afin de vérifier la compatibilité du projet d’aménagement avec la qualité des terres.

Créer des zones favorables à la reproduction et à la nidification

La prise en compte des enjeux environnementaux sur le site a également fait l’objet de mesures spécifiques. Ainsi, au sud-ouest du site, une zone humide, véritable refuge de biodiversité, a été identifiée et sera intégralement protégée et écartée de l’emprise du projet. L’espace entre les rangées de panneaux solaires va également être augmenté par rapport à un projet classique, de manière à diminuer l’effet d’ombrage et créer des zones favorables à la reproduction et nidification des espèces d’oiseaux identifiés sur le site et favoriser le développement de la flore locale. La longue expérience du groupe Urbasolar en matière de réalisation de centrales solaires au sol et son expertise technique en font un acteur de premier plan dans la réalisation d’ouvrages sur sites dégradés et à risque. Le groupe accompagne ainsi les Armées pour la réalisation à venir de 2 autres centrales sur d’anciens sites militaires situés dans l’Ain et le Vaucluse.