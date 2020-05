Seuil de 52 GW : lâ€™industrie solaire allemande vers un Â« Ã©tÃ© meurtrier Â»

Dès cet été 2020, l’Allemagne devrait atteindre le seuil de 52 GW qui mettra fin aux subventions allouées via les subventions de la Loi sur les sources d’énergie renouvelables (EEG) aux centrales solaires jusqu’à 750 kW. De qui mettre en péril l’ensemble de la filière !

L’industrie solaire allemande est aux abois et s’apprête à vivre un « été meurtrier ». Pour se sauver, elle a lancé des pétitions pour recueillir des signatures de soutien et alarmé le monde politique par des missives sans ambiguïté. Objectif : faire tomber le plafond solaire des 52 GW assimilé à une véritable pierre tombale pour la filière. Selon les derniers résultats d’une enquête de la German Solar Industry Association (BSW), l’indice des attentes commerciales de l’industrie solaire a diminué de moitié en seulement trois mois. Et le Covid-19 n’y est pour rien. «Nous n’avons jamais vu un effondrement comparable en si peu de temps. De plus en plus de sociétés solaires ont des craintes pour leur survie », a déclaré Carsten Körnig, PDG de BSW. Les derniers chiffres de la Federal Network Agency montrent à quel point l’hallali n’a jamais été aussi proche pour beaucoup d’entreprises.

Blocage politique

À l’heure actuelle, l’Allemagne affiche une capacité solaire de 50,09 gigawatts.Une fois le seuil de 52 GW atteint – probablement dès cet été – le plafond se fermera. Les centrales jusqu’à 750 kilowatts, qui constituent la majorité des implantations nouvellement construites, n’auront plus droit aux subventions de la loi sur les sources d’énergie renouvelables (EEG). S’il n’existe aucune raison technique à l’abolition du plafond solaire, le politique pressé par les lobbys fait en revanche de la résistance avec le blocage de la publication de la loi en plénière au Bundestag. «Avec sa politique de blocus contre les énergies renouvelables, le gouvernement met en danger la protection du climat et la sécurité des investissements. C’est encore plus irresponsable pour l’économie en période d’incertitude induite par le coronavirus », a déclaré Julia Verlinden, porte-parole des Verts pour la politique énergétique et membre de la commission économique. Le patron de BSW, Carsten Körnig, exhorte les politiciens à abolir le plafond solaire avant la fin du mois de mai. « Ce plafond est une terrible menace, son maintien serait une “catastrophe à la fois politique et climatique”.