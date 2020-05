Lâ€™Offre au public de jetons GreenTokens de WPO obtient le visa de lâ€™AMF, une premiÃ¨re pour une ICO dans le domaine Ã©nergÃ©tique

L’Offre au public de jetons portée par la société française WPO vient de recevoir le visa de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) N°ICO.20-189 en date du 12/05/2020 et valable jusqu’au 12/11/2020. Le GreenToken est un actif numérique qualifié de jeton d’usage (utility token) destiné à financer un nouveau modèle d’affaires dans le domaine énergétique.

Fondée il y a 12 ans, WPO est le leader des plateformes indépendantes dans les énergies renouvelables en Europe. Véritable précurseur des énergies renouvelables et de la digitalisation de la Donnée Énergie, WPO amorce le Projet GreenToken, un outil de relance pour l’économie européenne et un levier d’accélération pour la Transition Energétique.

Un financement via la Blockchain

WPO souhaite lever un montant maximum de 10 millions d’euros au moyen d’une Offre au public de jetons pour laquelle l’entreprise vient de recevoir le visa de l’AMF. Une Offre au public de jetons (Initial Coin Offering ou ICO) est une source de financement alternative réalisée via la technologie informatique Blockchain. Elle donne lieu à une émission de jetons utilisés pour obtenir, dans le futur, des biens ou des services. Ce nouveau mode de financement se rapproche du financement participatif.

Il est possible de réserver des GreenToken dès maintenant

Les GreenTokens sont l’outil pour acquérir et se prévaloir des preuves de travail du Réseau GreenToken, le réseau des professionnels engagés dans l’exploitation et l’optimisation des énergies renouvelables. Il sera possible de payer en GreenTokens et/ou monnaie ayant cours légal les biens et services proposés par WPO et par le Réseau GreenToken. Il est possible de réserver en ligne ses GreenTokens dès maintenant. L’offre au public de jetons GreenTokens aura lieu du 8 septembre au 12 novembre 2020.

Le GreenToken pour stimuler la production d’EnR

Dès le 1er décembre 2020, les GreenTokens pourront s’échanger librement sur la plateforme française SAVITAR ou directement auprès du Réseau GreenToken. « L’accompagnement de l’AMF a été déterminant pour apporter clarté et confiance aux investisseurs. Nous sommes fiers de la délivrance de ce visa et de pouvoir proposer au plus grand nombre un outil innovant, le GreenToken, dont l’usage est capable de stimuler et d’optimiser la production d’énergies renouvelables, aujourd’hui et maintenant » confie Barthélémy Rouer, président et fondateur de WPO.