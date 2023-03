SerenyCalas : bilan positif de l’opération d’autoconsommation accompagnée et co-financée par Énergie Partagée

SerenyCalas, le plus grand projet d’autoconsommation collective d’énergie renouvelable, cofinancé par Énergie Partagée, tire un premier bilan positif. Ses 70 participants (à ce jour, 140 prévus) ont couvert en moyenne 36 % de leurs besoins en électricité et réalisé 17 % d’économie sur leur facture !

SerenyCalas, la plus importante communauté d’énergie renouvelable de France, tire un bilan positif de sa première année de fonctionnement. La production annuelle locale de ce projet développé par SerenySun Energies et soutenu par la Région Sud, a permis de couvrir en moyenne 36% des besoins énergétiques de ses bénéficiaires. Tous ont également réalisé de belles économies sur le coût de l’électricité autoconsommée : 17 % en moyenne pour les particuliers, davantage pour les professionnels et la collectivité.

276 MWh produits sur un an

Quand le soleil brille sur Calas, la facture énergétique de dizaines d’autoconsommateurs diminue. Premier projet d’une telle ampleur sur le territoire national avec plus de 70 autoconsommateurs à ce jour -, SerenyCalas affiche de très bons résultats pour sa première année de fonctionnement avec :

Une baisse significative de l’empreinte carbone sur la commune : avec 276 MWh produits sur un an, la production d’énergie verte locale a couvert en moyenne 36 % des besoins énergétiques des participants.

Une diminution de la facture énergétique de ses bénéficiaires : pour cette première année, l’énergie autoconsommée a engendré une économie moyenne de 17 % pour les particuliers*, plus pour les professionnels et pour la collectivité qui ne bénéficient pas du bouclier tarifaire.

Des autoconsommateurs aux profils variés satisfaits de faire partie du projet

Parce que la mixité des usages permet d’optimiser l’autoconsommation collective, SerenySun réunit différents profils d’autoconsommateurs ; à Calas, 68 particuliers, 3 commerçants, un établissement public (groupe scolaire), une piscine de copropriété et à présent une maison de retraite sont parties prenantes du projet.

« Aujourd’hui, avec la flambée du prix de l’électricité́, l’avantage financier est important »

À terme, SerenyCalas comptera plus de 140 participants, alimentés par 4 sites de production situés dans un périmètre de 2 km de diamètre. Patrick Pochat, particulier, résident de Calas, bénéficiaire de la première heure confie : « J’ai souhaité rejoindre le projet car je voulais agir pour la transition écologique mais ne savais pas vraiment comment faire. Cette opération d’autoconsommation collective m’a séduit par sa simplicité d’accès. Sans investir dans des panneaux solaires, je pouvais profiter de l’énergie décarbonée produite ici, dans mon quartier. Aujourd’hui, avec la flambée du prix de l’électricité́, l’avantage financier est important ! Notre énergie solaire est plus économique, son prix est garanti dans le temps et c’est bon pour l’environnement : c’est que du positif ! » Julien Castelbou, professionnel, co-gérant de La Trattoria Dai Giuliani, 1er commerce à avoir rejoint le projet : « Mon associé et moi-même sommes très attachés aux circuits courts, consommer local, c’est ce que nous proposons à nos clients, c’est pourquoi nous utilisons uniquement des produits locaux et de saison. Faire partie de ce projet était pour nous une évidence. Avant de nous engager, nous avons étudié les tarifs et notre profil de consommation. Avec 25 % d’énergie verte consommée et une économie d’au moins 15 %, nous n’avons pas hésité. Aujourd’hui nous sommes satisfaits d’avoir fait ce choix-là ! »