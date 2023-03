8,6 Mâ‚¬ levÃ©s sur le portail Â« MonParcValorem Â» en 2022 au profit de la transition Ã©nergÃ©tique

VALOREM, a été parmi les premiers opérateurs à avoir mobilisé dès 2012 les citoyens dans ses projets d’énergies renouvelables via le financement participatif. En mars 2021, le développeur lançait MonParcValorem.com, un portail dédié exclusivement à ses levées de fonds. Au total 31,7 M€ ont déjà été investis dans les projets portés par le Groupe dont 8,6 M€ sur la seule année 2022, témoignant de l’accélération de l’engouement des citoyens pour ce mode de financement à impact positif associant transparence et rentabilité.

En 2022, 4 966 prêteurs ont investi 8,6 M€ dans 22 projets de la transition énergétique, soit en moyenne 1 731 €, avec des montants compris entre 50 € et 300 000 €.

+8,6 M€ investis en 2022, par 4 966 citoyens, dans la transition énergétique

Les investisseurs ont ainsi participé à l’installation de près de 300 MW de puissance éolienne et solaire en France par VALOREM. La quasi-totalité des opérations sur MonParcValorem ont offert des conditions préférentielles pour les riverains des projets, dans une logique de circuit court de l’épargne et de retombées directes pour les habitants des territoires d’implantation des installations. Pour participer, les éco-épargnants s’inscrivent au préalable sur le portail, hébergé sur la plateforme de Lendosphere : monparcvalorem.com

Sur l’ensemble des 98 levées de fonds présentées par le Groupe VALOREM depuis 2013, 31,7 M€ ont été collectés et 9,5 M€ de capital ont été remboursés ainsi que plus d’1,8 M€ d’intérêts versés. Trente-huit projets ont été totalement remboursées pour un total de 7,7 M€. « Le succès des opérations lancées sur notre portail témoigne d’un attachement certain pour ce mode d’investissement de la part des citoyens. Ce bilan est d’autant plus marquant qu’il émane d’une solidarité collective citoyenne, qui n’a jamais été aussi nécessaire dans un contexte de catastrophes climatiques et énergétiques sans précédent dans notre pays. Les Français prennent conscience de l’importance de leurs choix en matière d’investissement et misent de plus en plus sur les énergies renouvelables, lesquelles font la preuve jour après jour de leur pertinence économique », témoigne Claudio Rumolino, Responsable des investissements participatifs chez VALOREM.

Un démonstrateur agrivoltaïque financé

Parmi les opérations remarquables de 2022 figure celle pour le projet de démonstrateur agrivoltaïque, DEM&TER, dans les Landes. Ce démonstrateur fait partie d’un programme de recherche appliquée qui a pour objectif de tester différentes cultures sous panneaux solaires afin de déterminer celles qui présentent les meilleures performances agronomiques. 45 % du montant de la collecte a été investi par les habitants du département d’implantation, les Landes. À noter également la plus importante levée de fonds (7 M€) présentée sur le portail « MonParcValorem » est dédiée à la croissance de Valrea, filiale du groupe VALOREM et acteur clé du marché de la construction de centrales d’énergies renouvelables. La première tranche de l’opération ouverte à tous a permis de collecter 3 M€ en 2022, les deux suivantes 3 M€ début 2023 et la 4e tranche est en cours sur le portail avec un objectif d’1 M€ : monparcvalorem/valrea-4.