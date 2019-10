Sept producteurs indÃ©pendants lancent lâ€™Ã‰lectricitÃ© Verte d’Origine ContrÃ´lÃ©e avec le fournisseur PlÃ¼m Ã‰nergie

En présence d’Elisabeth Borne, Ministre de la Transition écologique et solidaire, et de Brune Poirson, Secrétaire d’Etat auprès de la Ministre de la Transition écologique et solidaire ; sept producteurs indépendants d’énergie renouvelable, Akuo, Boralex, Nass & Wind, Reden Solar, Tenergie, Valorem et VSB énergies nouvelles se regroupent avec le fournisseur d’énergie verte premium Plüm Énergie et le soutien inédit de Qwant pour lancer Electricité Verte d’Origine Contrôlée (EVOC).

Pour la première fois en France, une offre d’Électricité verte d’Origine Contrôlée garantit à ses futurs clients une énergie 100% renouvelable, produite sur le territoire français. En effet, si le Label AOC (Appellation d’Origine Contrôlée) permet d’identifier un produit alimentaire dont les étapes de fabrication sont réalisées dans une même zone géographique et selon un savoir-faire particulier, aucune distinction équivalente n’existait jusqu’à ce jour sur le marché de l’électricité.

La fourniture d’une énergie exclusivement renouvelable qui produit de la valeur sur notre territoire.

L’objectif est ainsi de garantir aux consommateurs une énergie exclusivement renouvelable (de source solaire, éolienne, petite hydroélectricité ou biomasse) et locale (via un approvisionnement en énergie renouvelable produite exclusivement en France) mais aussi une production d’énergie renouvelable permettant la création de la valeur en France en favorisant les emplois locaux, l’insertion sociale et la transition agricole.

En effet, aujourd’hui, pour certifier l’origine renouvelable de l’énergie proposée dans leurs offres « vertes », de nombreux fournisseurs s’appuient sur des certificats appelés « garanties d’origines » : un système qui ne permet pas d’assurer aux consommateurs que leur achat contribue réellement à la transition énergétique en France et à la création de valeur sur leur territoire. C’est la raison pour laquelle, à travers Electricité Verte d’Origine Contrôlée, un fournisseur et sept producteurs indépendants s’engagent à :

- Investir exclusivement dans des moyens de production d’énergies renouvelables ;

- accélérer la construction et le développement de nouvelles centrales de production d’électricité renouvelable en France.

Les premiers producteurs indépendants partenaires à ce jour sont : Akuo, Boralex, Nass & Wind, Reden Solar, Tenergie, Valorem et VSB énergies nouvelles.

Qwant, acteur de la French Tech, pionnier de l’EVOC

Engagé dans la transition écologique, le moteur de recherche français qui respecte la vie privée de ses utilisateurs Qwant, soutient cette initiative. Il devient ainsi le premier acteur de la French Tech client d’Energie verte d’Origine Contrôlée et affirme son soutien en assurant la promotion de cette offre unique pour une transition énergétique qui crée de la valeur en France.

Cette annonce s’inscrit dans le cadre des travaux engagés par l’ADEME sur la création d’un référentiel dédié. Électricité verte d’Origine Contrôlée entend prétendre devenir la première offre à obtenir la note maximum de ce futur référentiel. Enfin, le premier électron vert de cette offre a été injecté par Akuo ce 18 octobre à l’occasion de l’inauguration de la plus grande centrale de solaire flottant d’Europe à Piolenc. Akuo appelle – par la voix de son président, Eric Scotto – ses confrères producteurs et tous les fournisseurs qui « partagent nos valeurs » à rejoindre « Électricité Verte d’Origine Contrôlée ».

Vincent Maillard, CEO de Plüm Énergie a déclaré : « À travers cette initiative, Plüm Énergie a souhaité aller plus loin : permettre aux Français de devenir acteurs de la transition énergétique en consommant une énergie (vraiment) verte. L’offre EVOC – matérialisée par des engagements réciproques entre le fournisseur Plüm Énergie et les différents producteurs indépendants signataires – constitue une réelle avancée dans le secteur de l’énergie. En complément des mécanismes de soutien public, elle permet en effet aux producteurs de développer de nouveaux projets en vendant la production de leurs installations dans des conditions économiques équitables et pérennes. Le fournisseur Plüm Énergie espère compter prochainement de nouvelles signatures de producteurs engagés. ».

Eric Scotto, président et co-fondateur du groupe Akuo a confié : « Fidèle à nos valeurs, nous sommes fiers d’avoir initié cette démarche et de faire partie, avec mes confrères, des pionniers qui, grâce à Plüm Énergie et aux fournisseurs qui nous rejoindront, pourront participer à cette offre inédite d’électricité verte produite exclusivement en France. Chaque client qui optera pour un électron vert « EVOC » deviendra un véritable acteur de la transition énergétique, en soutenant ainsi le développement des énergies renouvelables sur notre territoire. Et ce, tout simplement, parce que nous sommes des acteurs indépendants animés par la conviction que c’est aux citoyens de choisir leur mix énergétique. Notre ambition avec « EVOC » est de leur donner la possibilité de le faire, enfin, concrètement. ».

Nicolas Wolff, Vice-Président et Directeur Général Europe de BORALEX a poursuivi : « BORALEX est heureuse de participer à cette initiative qui permettra au plus grand nombre un accès direct à notre production d’électricité verte. La transition énergétique de notre pays repose également sur des actions citoyennes de cette nature. C’est pourquoi nous sommes fiers de figurer parmi les précurseurs, offrant au grand public les moyens de choisir une énergie exclusivement renouvelable. »

EVOC, un label du made in France de l’énergie renouvelable

François Trabucco, gérant VSB énergies nouvelles a ajouté : « La marque EVOC initiée par Akuo et Plüm Énergie fait partie de ces initiatives qui rendent les acteurs de la filière des énergies renouvelables fiers ! Fiers de contribuer à une transition énergétique décentralisée, fiers de s’inscrire dans un avenir environnemental durable et responsable. Fiers aussi de répondre aux attentes des consommateurs : et, ce label est à ce titre une réelle innovation. A l’heure de la consommation mondialisée et dématérialisée, des producteurs et fournisseurs s’engagent pour un « made in France » écologique en matière d’énergie. Ceci est sans aucun doute en parfaite adéquation avec la mission que nous poursuivons chez VSB énergies nouvelles ! ».

Éric Leandri, fondateur et président de Qwant conclut : « Agir pour offrir un meilleur web aux citoyens européens et aux générations futures c’est aussi agir pour assurer la transition écologique et énergétique. Nos technologies sont consommatrices d’énergie et un moteur de recherche éthique comme Qwant doit soutenir de nouvelles solutions qui viennent répondre à un objectif double : promotion de nos savoir-faire dans nos territoires et lutte contre le changement climatique. C’est donc à nous, acteurs de la tech française, de nous emparer également du sujet en adoptant ces solutions d’Électricité verte d’Origine Contrôlée désormais disponibles sur le marché. ».