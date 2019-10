Etats des lieux des AO pour les centrales au sol en France et en Allemagne avec lâ€™OFATE le 27 novembre Ã  Paris

L’Office franco-allemand pour la transition énergétique (OFATE) organise le 27 novembre 2019 dans les locaux du ministère de la Transition écologique et solidaire (MTES) à Paris/La Défense une conférence sur le thème : Appels d’offres « centrales photovoltaïques au sol »en France et en Allemagne : coûts et conditions.

Afin d’atteindre d’ici 2030 les objectifs cibles de 32 % et 65 % d’énergies renouvelables dans la consommation finale d’électricité en France et en Allemagne, plusieurs dizaines de gigawatts d’installations solaires doivent encore être développées. La contribution des appels d’offres à cet objectif s’annonce décisive. Depuis leur introduction (en 2012 en France et 2015 en Allemagne), on a assisté, grâce à la mise en place d’un cadre réglementaire stabilisé et à une meilleure planification des volumes soutenus, à l’attribution de près de 3,7 et 3,6 GWc de projets en France et en Allemagne ainsi qu’à une amélioration importante de la compétitivité de la filière. Malgré un léger rebond des valeurs de référence lors des dernières périodes d’appels d’offres fin 2018, les valeurs de référence moyennes attribuées dans le cadre des appels d’offres ont diminué de près de 50 % depuis 2015.

Fort de ce constat, cette conférence s’intéressera avant tout aux installations au sol et investiguera, en suivant une approche projet, les points suivants :

Comment s’organisent les appels d’offres pour les centrales photovoltaïques au sol en France et en Allemagne et quelles en sont les nouveautés ?

Comment ont évolué ces dernières années les coûts des différents composants d’une centrale au sol ? Comment ces coûts sont-ils amenés à évoluer au cours des différentes phases de développement (CAPEX, OPEX, etc.) ?

Dans quelles mesures les appels d’offres peuvent-ils aujourd’hui encore contribuer à la baisse des prix et quelles sont les différentes options du gestionnaire de projet pour réduire encore les coûts de ses centrales dans le cadre des appels d’offres ? À quels risques et sous quelles conditions ?

La manifestation s’adresse à l’ensemble des acteurs du secteur énergétique en France et en Allemagne et notamment aux développeurs de projet, exploitants, représentants d’institutions publiques, du secteur financier et de la presse. Elle aura lieu en français et en allemand avec traduction simultanée.

