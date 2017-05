SENEC, la marque emblÃ©matique allemande du systÃ¨me de stockage intelligent arrive sur le marchÃ© franÃ§ais

Avec 3 distinctions gagnées en 2015,2016 et 2017 du meilleur système de stockage d’énergie par la marque « Top Brand PV », système n°1 sur 152 batteries testées par le journal économique allemand « Wirstchaftswoche » en 2016 et première entreprise élue championne de la croissance économique par le journal Focus, SENEC arrive en force sur le marché français.

Alors que la thématique de l’autoconsommation est devenue pleinement d’actualité, la question du stockage intelligent est devenue de ce fait cruciale. SENEC propose un système complet comprenant un onduleur DC, un système de management de la batterie et des batteries Ion-Lithium de la marque Panasonic. Ce système s’interconnecte ainsi derrière n’importe quel système de production d’énergie. Ayant une garantie pouvant aller jusqu’à 16 ans et 12.000 cycles garantis, SENEC offre une solution complète pouvant aller jusqu’à une puissance de 2,5 kW pouvant stocker de 2,5 à 10 kWh, un onduleur une phase pouvant également compenser les 3 phases, un système de monitoring connecté, un système sécurisé et la possibilité d’utiliser le système en cascade (plusieurs systèmes interconnectés ensemble).

Avec plus de 13.000 systèmes vendus et un gros contrat de 2000 systèmes en cours pour le marché australien, SENEC s’implante en France en visant le marché domestique. SENEC présentera ses solutions intelligentes de stockage d’énergie lors du salon Intersolar 2017 sur le stand B1.410 ees en présence de Christophe Heriau, responsable du développement de la marque SENEC en France qui sera là afin de répondre aux questions. Une conférence en français se tiendra dans le Hall A le jeudi 1er juin de 12h à 13h sur ce système de stockage d’énergie. SENEC dispose également de solutions industrielles qui seront également présentées lors du salon. SENEC vient de lancer cette année le SENEC.Cloud sur le marché allemand, premier système permettant de couvrir intégralement ses besoins en électricité en se passant de son fournisseur traditionnel..

Plus d’infos…