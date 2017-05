ees AWARD: la liste des finalistes entre efficacitÃ©, sÃ©curitÃ© et grands accumulateurs d'Ã©nergie

L’intégration au réseau des énergies renouvelables, des batteries lithium-ion plus efficaces et plus durables et le passage au mégawatt : le prix ees AWARD reflète cette année aussi les développements actuels du secteur. Les noms des finalistes parmi les prétendants internationaux à cette prestigieuse récompense viennent d’être révélés. Le nom des lauréats sera révélé le 31 mai 2017 au forum de l’innovation et des applications, dans le cadre d’ees Europe, le salon professionnel européen le plus grand et le plus fréquenté consacré aux batteries et systèmes d’accumulation d’énergie. Ce salon aura lieu en même temps qu’Intersolar Europe, le premier salon professionnel au monde pour l’industrie solaire et ses partenaires, qui se tiendra du 31 au 2 juin 2016 à Munich.

Le secteur des accumulateurs d’énergie a véritablement explosé au cours des dernières années. Les systèmes sont de moins en moins chers les accumulateurs lithium-ion coûtaient par exemple au deuxième semestre 2016 15 pour cent de moins que début 2015 ce qui séduit de plus en plus d’investisseurs. Cette évolution est favorisée par de nombreuses innovations qui rendent les batteries plus performantes et plus fiables. Le prix ees AWARD récompense depuis quatre ans déjà les innovations prometteuses pour le secteur.

Les tendances parmi les projets soumis

L’efficacité et la durabilité sont les sujets qui dominent clairement le secteur, comme le montrent les prétendants à l’ees AWARD 2017. La majorité des projets proposés est issue de la technologie lithium-ion et le nombre de systèmes de stockage haute tension a nettement augmenté. Les progrès en termes de densité d’énergie, de capacité et de longévité sont notables. Autre thème important : les accumulateurs modulaires qui offrent une installation simplifiée. Les systèmes de batteries à configuration automatique réduisent les coûts d’installation et minimisent les sources d’erreurs. Les interfaces et les journaux de données sont de plus en plus standardisés pour accroître la fonctionnalité.

Bien évidemment, la qualité et la sécurité jouent un grand rôle dans les projets soumis cette année. L’objectif consiste à construire des systèmes pouvant être utilisés longtemps en toute sécurité sans que les coûts d’exploitation soient élevés. En raison de la baisse des coûts des batteries lithium-ion, les grands accumulateurs de l’ordre du mégawatt s’imposent de plus en plus sur le marché. Ils complètent les réseaux en fournissant de l’énergie de réglage et en maintenant la fréquence et la tension, ils sont utilisés en association avec les installations photovoltaïques et éoliennes comme alimentation de secours ou minigrids. Les systèmes avec batteries au plomb sont eux aussi optimisés. Ils sont souvent utilisés hors réseau par exemple. La tendance est également à la modularité et à la réduction des coûts d’installation et de fonctionnement. Les ensembles de batteries photovoltaïques standardisés compatibles avec les minigrids peuvent grâce à la mise en réseau être utilisés à grande échelle et permettent ainsi un approvisionnement en électricité autogéré et autoadaptatif dans les zones hors réseau.

Aperçu des finalistes de l’ees AWARD

- BYD Co. Ltd (Chine) : le système de grands accumulateurs clés en main « 1.2MVA/1.2MWh Containerized ESS » de l’ordre du mégawatt sous forme de conteneur offre de nombreuses fonctionnalités de gestion du réseau et constitue donc un élément important pour l’intégration réseau des énergies renouvelables.

- BYD Co. Ltd (Chine) : la B-Box HV est constituée de batteries lithium-ion combinables de manière modulaire, flexible et sûre grâce à un système de raccordement innovant et des interfaces optimisées. Elles sont utilisées dans les accumulateurs domestiques et les systèmes d’accumulateurs destinés aux professionnels.

- Energy Depot Deutschland GmbH (Allemagne) : le « CENTURIO Energy Storage System » associe un onduleur hybride triphasé et des modules d’accumulateurs à batteries lithium-ion d’une puissance de 4,1 kWh chacun. Ce système opère comme une solution énergétique efficace et capable d’assurer une alimentation de secours. Doté d’une capacité de 32,8 kWh, il présente une vitesse de réglage très élevée et des phases symétriques.

- IRIS Energy GmbH (Allemagne) : le système d’accumulateur lithium-ion triphasé « IRIS Energy – modular energy storage system » est une solution de stockage d’électricité pour les applications professionnelles avec une garantie de 15 ans. En plus de l’augmentation de l’autoconsommation, le système offre des options pour réduire les pics de charge, compenser la puissance réactive, assurer une alimentation de secours ainsi que des fonctionnalités de régulation primaire et secondaire décentralisée.

- KOSTAL Industrie Elektrik GmbH (Allemagne) : l’onduleur triphasé « PLENTICORE plus » également compatible avec les maisons intelligentes peut être raccordé, grâce à ses trois entrées variables, à trois groupes photovoltaïques ou deux groupes photovoltaïques et une batterie haute tension. Il dispose d’algorithmes d’autoadaptation et d’une gestion de l’ombrage.

- LG Chem (Corée) : le module de batteries au lithium autoconfigurable « Stand-alone Battery Module (SBM) » met en œuvre des cellules ultra-efficaces à forte densité d’énergie équipée d’une stratégie de charge garantissant un échange de charge optimisé entre les modules de batteries. Le module est un composant fonctionnel destiné à des applications diverses et à l’utilisation par des intégrateurs systèmes.

- NIDEC ASI (Italie) : le système de stockage lithium-ion « Battery Energy Storage System » de NIDEC est pensé pour les grandes installations jusqu’à 200 MWh afin de compléter le réseau et de fournir une énergie de réglage. Il est utilisé par différents opérateurs dans le monde entier pour maintenir la fréquence et la tension, sur ou hors réseau.

- Skeleton Technologies GmbH (Allemagne) : les condensateurs des « SkelCap ultracapacitor series » atteignent grâce à l’utilisation d’un nanomatériau, le graphène, une densité d’énergie de 110 kilowatts par kilogramme (kW/kg) pour stocker l’énergie en quelques secondes, soit une augmentation de la capacité électrique de 20 pour cent par rapport aux produits de la concurrence.

- SolarEdge Technologies (Israël) : la solution complète d’accumulateur photovoltaïque « StorEdge Inverter with Backup & Device Control » permet des applications diverses grâce à des composants d’optimisation de l’augmentation de l’autoconsommation à la gestion de l’énergie et à l’alimentation de secours en passant par le déplacement des pics et l’intégration des charges thermiques.

- SOLARWATT GmbH (Allemagne) : le système d’accumulateur lithium-ion modulaire facile à installer et extensible jusqu’au mégawatt « SOLARWATT Matrix » atteint une rentabilité élevée grâce au couplage direct en courant continu de l’installation photovoltaïque.

Les visiteurs de l’ees Europe pourront s’assurer de la qualité des finalistes le 31 mai 2017 au forum ees. Les entreprises viendront y présenter leurs projets. partir de 17 h, le nom des lauréats de l’ees AWARD sera révélé à l’occasion d’une cérémonie officielle au forum de l’innovation et des applications (hall A4, stand A4.530) organisé en parallèle du salon Intersolar Europe à Munich.

