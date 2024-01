Selon Swissolar, l’Ã©lectricitÃ© solaire fournira 10% de la consommation annuelle Suisse en 2024

Sur la base de divers facteurs, Swissolar estime qu’environ 1500 MW de puissance photovoltaïque ont été nouvellement installés en 2023. Cela correspond à une croissance du marché de près de 40% par rapport à l’année précédente.

La forte croissance du marché de ces dernières années s’est ainsi poursuivie en 2023. Par rapport à 2017, l’année précédant l’entrée en vigueur de la loi révisée sur l’énergie, la croissance annuelle a été multipliée par plus de six. Cela montre également que, malgré quelques difficultés, il a été possible jusqu’à présent de recruter les spécialistes nécessaires dans le secteur de l’énergie solaire. La puissance installée à la fin de l’année 2023 s’élève à plus de 6200 MW, ce qui permet une production annuelle d’électricité d’environ 6 TWh en 2024. Le seuil de 10% d’électricité solaire dans la consommation annuelle de la Suisse, que Swissolar a fixé en 2011 comme objectif pour 2025, sera donc atteint dès l’année prochaine. Les chiffres d’inscription auprès de l’organisme de promotion Pronovo ainsi que les retours du marché servent de base à cette estimation. L’évaluation montre que les marchés des petites et des grandes installations ont connu une forte croissance. Dans le domaine des grandes installations, c’est surtout l’introduction de la nouvelle promotion pour les installations sans consommation propre (ladite rétribution unique élevée) qui a donné une impulsion supplémentaire. Cela a permis de réaliser des projets tels que l’installation photovoltaïque sur le mur de soutènement à Teufen, qui est optimisée pour la production d’électricité en hiver et fournit du courant pour environ 50 ménages.

L’utilisation croissante de l’électromobilité et des pompes à chaleur favorise le recours au photovoltaïque

Comme l’année précédente, le prix élevé de l’électricité a été un autre moteur important de l’augmentation des installations. Les grands utilisateurs qui achètent leur électricité sur le marché libre sont particulièrement touchés. Mais même pour les clients liés, le prix médian de l’électricité a augmenté de 28,5% entre 2022 et 2023. De plus, l’utilisation croissante de l’électromobilité et des pompes à chaleur favorise le recours au photovoltaïque : beaucoup souhaitent produire eux-mêmes l’électricité supplémentaire dont ils ont besoin. Pour 2024, Swissolar prévoit une nouvelle croissance du marché d’au moins 10%. Nous sommes ainsi sur la bonne voie pour atteindre l’augmentation annuelle nécessaire de plus de 2000 MW à partir de 2027, ce qui est indispensable pour que l’électricité solaire puisse contribuer à l’objectif de 35 TWh d’électricité produite à partir de nouvelles énergies renouvelables, conformément à l’acte modificateur unique.