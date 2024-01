LONGi signe un mÃ©ga accord de 576 MW avec Nofar Energy Roumanie

LONGi vient de signer un accord de vente de 576 MW avec Nofar Energy Roumanie, mettant en œuvre la dernière génération de ses modules à haut rendement. Cette collaboration marque un moment charnière pour les projets de l’entreprise en Roumanie, une étape importante dans le paysage de l’énergie solaire du pays. Dans le secteur, cet accord est considéré comme le plus grand conclu en Roumanie à ce jour !

L’accord global comprend l’acquisition des modules Hi-MO 7 de LONGi. Le projet devrait être en construction en 2024 et opérationnel en 2025. En plus de son rendement élevé, Hi-MO 7 offre d’excellentes performances de production d’électricité et une fiabilité à long terme, réduisant considérablement le coût de l’électricité (LCOE) pour les projets à grande échelle.

LONGi à la tête de la révolution des énergies renouvelables en Roumanie

Garantissant l’alignement sur les normes environnementales, sociales et de gouvernance (ESG), les accords incluent l’engagement du fournisseur à répondre à des exigences strictes liées à la chaîne d’approvisionnement. Surtout, la finalisation de l’accord fait suite à l’approbation des négociations en cours avec une importante société bancaire. Cet agrément ouvre la voie à un financement bancaire conforme aux critères ESG pour trois projets clés, respectant les critères stricts fixés par la société bancaire, notamment en matière de chaîne d’approvisionnement. Mirel Jarnea, directeur des ventes Roumanie chez LONGi, a exprimé son enthousiasme quant à cette collaboration, déclarant : « ce partenariat stratégique avec Nofar Energy Roumanie marque une étape importante dans l’avancement des solutions énergétiques durables en Roumanie. LONGi est fier de contribuer avec nos panneaux à haut rendement, de mettre l’innovation au premier plan et de favoriser un avenir plus vert pour la région. Nous attendons avec impatience une collaboration fructueuse qui non seulement répond aux besoins énergétiques d’aujourd’hui, mais ouvre également la voie à un avenir plus durable”.

Technologie de pointe, sens financier et engagement éthique

Cette collaboration positionne Nofar Energy Roumanie et LONGi à l’avant-garde des initiatives énergétiques durables en Roumanie, combinant technologie de pointe, sens financier et engagement envers des pratiques commerciales éthiques. Alors que l’entreprise trace la voie vers un avenir plus vert, cet accord historique souligne son engagement à susciter un changement positif dans le paysage des énergies renouvelables. Favi Stelian, PDG de Nofar Energy România, exprime sa gratitude pour cette réalisation importante : « notre accord avec LONGi témoigne de notre vision commune et de notre engagement inébranlable à fournir des solutions énergétiques durables en Roumanie. Nous attendons avec impatience le voyage passionnant qui nous attend et le succès que notre partenariat renforcé apportera sans aucun doute ».