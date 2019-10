Selon lâ€™AIE, les cinq prochaines annÃ©es devraient Ãªtre fastes pour l’Ã©nergie solaire photovoltaÃ¯que

L’installation de systèmes photovoltaïques solaires sur les maisons, les bâtiments commerciaux et les installations industrielles devrait prendre de l’ampleur au cours des cinq prochaines années, transformant ainsi le mode de production et de consommation de l’électricité, selon les dernières prévisions du marché des énergies renouvelables de l’Agence internationale de l’énergie. Ces applications, appelées collectivement PV distribuées, sont au cœur du rapport sur le marché des énergies renouvelables 2019 de l’AIE lundi 21 octobre.

Le PV seul devrait peser 60% de la hausse des EnR sur 5 ans

Le rapport prévoit que la capacité énergétique totale basée sur les énergies renouvelables dans le monde augmentera de 50% entre 2019 et 2024. Cette augmentation de 1 200 gigawatts – soit l’équivalent de la capacité énergétique totale actuelle des États-Unis – découle de la réduction des coûts et des efforts concertés des pouvoirs publics. . Le photovoltaïque solaire représente à lui seul 60% de la hausse. La part des énergies renouvelables dans la production mondiale d’électricité devrait passer de 26% aujourd’hui à 30% en 2024.

La croissance attendue survient après que les ajouts de capacités renouvelables se sont stabilisés l’an dernier pour la première fois en près de deux décennies. La nouvelle expansion reste toutefois bien en deçà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs mondiaux en matière d’énergie durable. «Les énergies renouvelables constituent déjà la deuxième source d’électricité au monde, mais leur déploiement doit encore s’accélérer si nous voulons atteindre les objectifs à long terme en matière de climat, de qualité de l’air et d’accès à l’énergie», a déclaré le Dr Fatih Birol, directeur exécutif de l’AIE.

L’autoconsommation en verve dans le commercial et l’industriel

Le rapport met en exergue les trois principaux défis à relever pour accélérer le déploiement des énergies renouvelables: incertitudes politiques et réglementaires, risques d’investissement élevés et intégration de systèmes d’énergie éolienne et solaire photovoltaïque. Les systèmes photovoltaïques distribués représentent près de la moitié de la croissance de l’ensemble du marché des panneaux solaires photovoltaïques jusqu’en 2024. Contrairement aux idées reçues, les applications commerciales et industrielles plutôt que les utilisations résidentielles dominent la croissance des systèmes photovoltaïques distribués, représentant les trois quarts des nouvelles installations au cours des cinq prochaines années. En effet, les économies d’échelle combinées à un meilleur alignement de l’offre photovoltaïque et de la demande d’électricité permettent une plus grande autoconsommation et une plus grande réduction de la facture d’électricité dans les secteurs commercial et industriel.

100 millions de toits solaires résidentiels d’ici 2024

Néanmoins, le nombre de systèmes de toits solaires sur les maisons devrait plus que doubler pour atteindre 100 millions d’ici 2024. Les principaux marchés par habitant devraient être l’Australie, la Belgique, la Californie, les Pays-Bas et l’Autriche. «Alors que les coûts continuent de baisser, nous sommes de plus en plus incités à accélérer le déploiement de l’énergie solaire photovoltaïque», a déclaré le Dr Birol. Le coût de production d’électricité à partir de systèmes photovoltaïques solaires distribués est déjà inférieur aux prix de détail de l’électricité dans la plupart des pays. L’AIE prévoit que ces coûts diminueront encore de 15% à 35% d’ici 2024, ce qui rendra la technologie plus attrayante et encouragera son adoption dans le monde entier.

Des réformes politiques et tarifaires nécessaires

Le rapport avertit toutefois que des réformes politiques et tarifaires importantes sont nécessaires pour garantir la durabilité de la croissance du système photovoltaïque distribué. Une croissance non gérée pourrait perturber les marchés de l’électricité en augmentant les coûts de réseau, en contestant l’intégration d’énergies renouvelables sur le réseau et en réduisant les revenus des opérateurs de réseau. En réformant les tarifs de détail et en adaptant les politiques, les services publics et les gouvernements peuvent attirer les investissements dans les systèmes photovoltaïques distribués, tout en garantissant des revenus suffisants pour payer les actifs du réseau fixe et en veillant à ce que les coûts soient répartis équitablement entre tous les consommateurs.

L’AIE force de conseils

«Le potentiel des systèmes photovoltaïques distribués est à couper le souffle, mais son développement doit être bien géré afin de concilier les différents intérêts des propriétaires de systèmes photovoltaïques, des autres consommateurs et des sociétés d’énergie et de distribution», a déclaré le Dr Birol. «L’AIE est prête à conseiller les gouvernements sur ce qui est nécessaire pour tirer pleinement parti de cette technologie en rapide émergence sans compromettre la sécurité de l’électricité.» Selon le cas accéléré du rapport, l’amélioration de la situation économique, l’appui aux politiques et une réglementation plus efficace pourraient faire passer la capacité installée mondiale du photovoltaïque distribuée à plus de 600 GW d’ici 2024, soit presque le double de la capacité totale du Japon. Cependant, cette croissance accélérée ne représente toujours que 6% du potentiel technique du système photovoltaïque distribué, en fonction de la superficie totale disponible sur le toit.

Le potentiel de chaleur renouvelable sous exploité

Comme les années précédentes, Renewables 2019 propose également des prévisions pour toutes les sources d’énergie renouvelables. La chaleur renouvelable devrait augmenter d’un cinquième entre 2019 et 2024, sous l’impulsion de la Chine, de l’Union européenne, de l’Inde et des États-Unis. Les secteurs de la chaleur et de l’électricité deviennent de plus en plus interconnectés à mesure que l’électricité renouvelable utilisée pour le chauffage augmente de plus de 40%. Mais dans l’ensemble, le potentiel de chaleur renouvelable reste largement sous-exploité. La part des énergies renouvelables dans la demande totale de chaleur devrait rester inférieure à 12% en 2024, ce qui appelle des objectifs plus ambitieux et un soutien politique renforcé.

Sources EnR dans les transports : +20% d’ici 2024

Les biocarburants représentent actuellement environ 90% des énergies renouvelables dans les transports et leur utilisation devrait augmenter de 25% au cours des cinq prochaines années. La croissance est dominée par l’Asie, en particulier la Chine, et est tirée par des préoccupations liées à la sécurité énergétique et à la pollution atmosphérique. Malgré l’expansion rapide des véhicules électriques, l’électricité renouvelable ne représente qu’un dixième de la consommation d’énergie renouvelable dans les transports en 2024. Et la part des énergies renouvelables dans la demande totale de carburant pour le transport reste encore inférieure à 5%. Selon le scénario accéléré, les sources d’énergie renouvelables dans les transports augmenteront de 20% d’ici 2024, en supposant des quotas plus élevés et un soutien politique renforcé qui ouvre de nouveaux marchés pour les transports aérien et maritime.