La premiÃ¨re ElectricitÃ© Verte dâ€™Origine ContrÃ´lÃ©e surfe sur la plus grande centrale solaire flottante dâ€™Europe

AKUO inaugure O’MEGA1, la centrale solaire flottante la plus puissante d’Europe, et lance un partenariat inédit pour la fourniture d’une électricité verte produite exclusivement en France. Une double actualité disruptive !

Akuo, producteur indépendant français d’énergie renouvelable et distribuée, a inauguré vendredi O’MEGA1 à Piolenc (Vaucluse), la centrale photovoltaïque flottante la plus puissante d’Europe.

Deux ministres pour une inauguration inédite

Cette cérémonie d’inauguration s’est déroulée en présence d’Elisabeth Borne, ministre de la Transition écologique et solidaire et de Brune Poirson, secrétaire d’Etat auprès de la ministre de la Transition écologique et solidaire. Les ministres ont ainsi salué la mise en service de la centrale, qui répond à la nécessité de développer des projets d’énergie renouvelable à grande échelle. L’aspect innovant de la centrale O’MEGA1 ouvre de belles perspectives d’expansion de la technologie du solaire flottant en France, et des promesses d’avenir pour cette industrie tricolore de pointe.

Centrale solaire flottante la plus puissante d’Europe



O’MEGA1 est à ce jour la centrale solaire flottante la plus puissante d’Europe. Elle produit de l’énergie 100% renouvelable couvrant la consommation de 4 373 foyers. D’une puissance de 17MWc, la centrale se déploie sur une emprise foncière de 17 hectares et permettra d’éviter l’émission de 1 093 tonnes de CO2 par an. Révolutionnaire, la centrale solaire, dotée de 47 000 panneaux photovoltaïques, est déployée sur le lac d’une ancienne carrière de Piolenc, et est équipée de la nouvelle génération de structure flottante Hydrelio® by Ciel & Terre. Ce système, qui permet de réduire les conflits d’usage du sol, est destiné à être installé sur des bassins écrêteurs de crues et d’irrigation, des réservoirs d’eau potable, des bassins industriels, des terrains inondables ou encore des lacs de carrières. Akuo est le fabricant et le distributeur exclusif du produit Hydrelio® by Ciel & Terre en France. Cette première centrale a été construite par Bouygues Energies Services.



Première ouverture du capital à l’investissement participatif

Akuo a, pour la première fois, ouvert le capital d’une société de projet – O’MEGA1 – aux personnes physiques, possédant une résidence dans le Vaucluse et les départements limitrophes. Cette démarche a pour objectif de favoriser le financement citoyen de la transition énergétique, en s’appuyant sur les territoires qui en sont les acteurs. En outre, la commune de Piolenc et l’outil d’investissement citoyen Énergie Partagée ont décidé d’entrer au capital de la société O’MEGA1 au côté des riverains, et dans les mêmes conditions, pour favoriser l’ancrage territorial du projet et garantir l’implication citoyenne à long terme dans sa gouvernance, tout en bénéficiant de sa rentabilité financière. Depuis le mois de septembre, O’MEGA1 est également ouverte au financement participatif via la plateforme AkuoCoop, qui permet aux citoyens de participer au refinancement de la centrale,

Premier électron d’« Électricité Verte d’Origine Contrôlée » injecté par O’MEGA1

La mise en service d’O’MEGA1 fut également l’occasion pour 7 producteurs indépendants et le fournisseur PLÜM de lancer pour la première fois en France, une marque inédite : « Électricité Verte d’Origine Contrôlée ». Cette offre garantit à ses futurs clients une énergie 100% renouvelable, produite exclusivement sur notre territoire et qui crée donc de la valeur en France. O’MEGA1 est ainsi la première centrale d’énergie renouvelable à garantir une électricité sous la marque « Électricité Verte d’Origine Contrôlée ». Le moteur de recherche français QWANT engagé dans la transition écologique soutient cette initiative en devenant le premier client de la French Tech à souscrire à « Électricité Verte d’Origine Contrôlée » et en assurant sa promotion. Akuo partie prenante de cette initiative appelle – par la voix de son président, Eric Scotto – ses confrères producteurs et tous les fournisseurs qui « partagent nos valeurs » à rejoindre « Électricité Verte d’Origine Contrôlée ».

Une composante environnementale et éducative : déploiement du concept de Ferme d’Akuo®

Fort de son engagement territorial, Akuo a tenu à ce qu’O’MEGA1 combine une production d’électricité à partir de sources renouvelables, et une production agricole biologique via La Ferme d’Akuo®. Cette ferme est dédiée au maraîchage biologique dont la production est destinée au marché local : vente en circuit court, cantines scolaires etc. Les écoliers de Piolenc ont par ailleurs été sensibilisés aux thématiques de la protection de l’environnement et aux énergies renouvelables via des ateliers pédagogiques menés par la Fondation Akuo en partenariat avec la mairie de Piolenc. De ce travail est issu un parcours pédagogique permettant de sensibiliser les riverains à l’agroécologie et la transition énergétique.

Eric Scotto, Président et cofondateur d’Akuo déclare : “Aujourd’hui, au-delà de l’inauguration de la plus grande centrale solaire flottante d’Europe ; nous faisons la démonstration que la lutte contre le changement climatique nécessite un effort collectif. Avec mes confrères producteurs indépendants et le fournisseur Plüm nous prenons toute notre part, en offrant à chaque citoyen qui optera pour l’« électricité verte d’origine contrôlée » de devenir un véritable acteur de la transition énergétique, en soutenant ainsi le développement des énergies renouvelables sur notre territoire. C’est aux citoyens de choisir maintenant leur mix énergétique. Producteurs, fournisseurs, citoyens, rejoignez-nous, notre succès dépendra de la force de notre collectif. “.

Une fierté nationale et européenne



Brune Poirson, secrétaire d’Etat auprès de la ministre de la Transition écologique et solidaire, ajoute : “Nous avons besoin de pionniers, d’”Entrepreneurs par nature” comme Akuo pour de tels projets, qui seront largement portés par les générations futures. O’MEGA1 est un projet innovant dans son approche de réduction des émissions de CO2, de préservation de la biodiversité, et dans son aspect territorial à travers le financement participatif !”.

Elisabeth Borne, ministre de la Transition écologique et solidaire, conclut : “Il s’agit d’un projet exceptionnel, qui, avec ses 47 000 panneaux, mérite tous les superlatifs. Cette inauguration aujourd’hui n’est pas seulement un événement pour Piolenc et le Vaucluse, mais une fierté nationale et européenne. O’MEGA1 représente l’un des plus beaux exemples de ce que la transition écologique a de meilleur, incarnant l’ambition que nous avons pour le développement des énergies renouvelables. Le projet témoigne d’une transition écologique engagée, positive, associant les citoyens et les territoires.”.