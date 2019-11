Selon Greenpeace, Enercoop et PlanÃ¨te OUI ex-aequo en premiÃ¨re position du meilleur fournisseur dâ€™Ã©lectricitÃ© verte

Greenpeace a publié ce jour son classement des fournisseurs d’électricité positionnant Enercoop et Planète OUI en première place ex-aequo des fournisseurs d’électricité « vraiment verte ». Un classement mérité pour des entreprises fidèles à leurs convictions !

Consommer plus « vert », c’est d’actualité. Pour l’électricité aussi : les offres « vertes » foisonnent. En France, le nombre de personnes souscrivant à une offre d’électricité verte est en forte augmentation, la demande ayant plus que doublé ces 4 dernières années. Pourtant, toutes ces offres ne se valent pas, loin de là.

À la veille de la COP25 et dans un contexte d’accroissement de la concurrence et de mutation du marché de l’énergie, Greenpeace, à travers son classement, donne ainsi aux consommateurs des clés de compréhension précieuses, pour enfin démêler le vrai du faux. La place d’Enercoop en tête de ce classement pour la 2ème année consécutive vient confirmer qu’il va toujours aussi loin dans le sens de l’écologie et de l’humain. Déjà distingué par l’Ademe pour son offre d’électricité verte « premium », Enercoop mène un projet résolument tourné vers l’avenir, engagé et vertueux.

Vraiment vert : Enercoop le prouve

L’objectif d’Enercoop est de créer un circuit-court de l’énergie, en achetant à 100 % et directement son électricité auprès de producteurs d’énergie renouvelable. Aujourd’hui, ce sont 260 producteurs d’énergie hydraulique, photovoltaïque, éolienne et biomasse qui sont en contrat direct avec Enercoop. Et en outre les garanties d’origine associées (certificats qui attestent de l’origine « verte » de l’électricité) sont achetées à ces mêmes producteurs pour une traçabilité complète. Par ailleurs, Enercoop est l’un des très rares fournisseurs à toujours avoir refusé de s’approvisionner en électricité nucléaire via le mécanisme de l’ARENH2, ce que d’autres qui proposent une offre faussement verte font pourtant. « Les 85 000 clients d’Enercoop peuvent avoir la certitude que derrière leur facture d’électricité, il y a des femmes et des hommes qui œuvrent concrètement à la transition énergétique, et que l’électricité dont ils ont besoin sera produite en France, par l’un des 260 producteurs sociétaires de la coopérative. » affirme Amandine Albizzati, PDG d’Enercoop.

La transition énergétique : le moteur d’Enercoop

Pour aller plus loin, Enercoop et son réseau de 10 coopératives locales soutiennent le développement de nouvelles installations renouvelables. Un peu partout en France, des collectifs de citoyens et des collectivités investissent dans des moyens de production au niveau local et en assurent la gouvernance. Cette réappropriation citoyenne, chère à Enercoop, est une condition fondamentale à la réussite de la transition énergétique de demain pour développer des solutions adaptées aux territoires et aux besoins des individus. Aujourd’hui, la moitié des producteurs qui approvisionnent Enercoop, sont des projets citoyens et/ou des collectivités locales. Dans une démarche équitable, Enercoop appuie ces producteurs via des tarifs bonifiés.

Enercoop a aussi vocation à investir dans la production d’énergie renouvelable, c’est à dire dans ses propres moyens de production. Grâce à son modèle coopératif, il peut compter sur 45 000 sociétaires (clients, salariés, partenaires…) qui investissent et s’impliquent de manière démocratique dans le projet. Et c’est fort de ce socle citoyen, qu’Enercoop, développe peu à peu ses propres moyens de production. D’ici 2030 Enercoop s’est fixé l’objectif de développer une activité de production qui couvre la moitié de son approvisionnement, l’autre provenant de collectifs citoyens et de producteurs engagés à travers tout le territoire.

Plus de 50 000 clients pour Planète OUI

De son côté, Planète OUI se félicite également d’être classé 1er ex-aequo au côté d’Enercoop des fournisseurs d’électricité « Vraiment verts » au classement du guide de l’électricité verte de Greenpeace. Cette première position confirme et concrétise la stratégie engagée par Planète OUI depuis plusieurs années en faveur de la transition énergétique. Fournisseur d’électricité 100 % verte, Planète OUI connait une forte croissance sur l’année 2019, et dépasse la barre des 50 000 clients. Fortement engagée pour la transition énergétique, Planète OUI a mis en place une stratégie d’approvisionnement en électricité verte s’appuyant sur plusieurs axes différenciants :

Des partenariats directs avec des producteurs français, leur garantissant un juste prix d’achat pour assurer le développement des énergies renouvelables (hydraulique, éolien et solaire).

leur garantissant un juste prix d’achat pour assurer le développement des énergies renouvelables (hydraulique, éolien et solaire). Des offres adaptées à tous, dont une offre innovante et unique sur le marché : le Temps réel. Cette offre garantit l’équilibre entre consommation et production d’électricité verte au pas demi-heure. Un grand pas vers un mix énergétique 100 % renouvelable.

Le développement de l’autoconsommation individuelle et collective : Planète OUI accompagne les consommateurs désireux de produire leur propre électricité verte grâce à des panneaux photovoltaïques. Celle-ci peut être utilisée instantanément dans le foyer, le reste étant racheté par Planète OUI pour alimenter ses autres clients en électricité verte.

L’investissement dans de petites installations de production : pour être présent sur toute la chaine de valeur, Planète OUI commence à investir dans la production, favorisant le développement de petites installations proches des territoires.

Faire la promotion des énergies renouvelables auprès des consommateurs

Pour Albert Codinach, président de Planète OUI : « Le chemin pour atteindre le « 100% renouvelable » est long mais, chez Planète OUI, nous sommes convaincus que c’est possible ! Nous souhaitons apporter notre pierre à l’édifice en étant acteur de cette transition. Cela passe par la promotion des énergies renouvelables auprès des consommateurs et par la mise à disposition de notre savoir-faire en gestion d’énergie renouvelable pour les producteurs français. Tout cela en soutenant une logique de rémunération des producteurs juste et vertueuse. Notre ambition est de travailler main dans la main avec l’ensemble des acteurs afin de concrétiser et d’accélérer la transition énergétique. Parce que nous croyons que cette transition n’est plus une option mais un devoir que nous avons envers les générations futures. »