La Banque des Territoires et CNR renforcent leur partenariat pour la Transition EnergÃ©tique

La Banque des Territoires entre au capital de CNR Solaire1, filiale de CNR, porteuse de trois projets de centrales photovoltaïques représentant près de 23 MWc de puissance installée. Cet investissement permet ainsi à CNR d’accroître son potentiel de développement d’autres projets et à la Banque des Territoires de poursuivre son engagement majeur dans les projets de transition énergétique…

Actionnaire de CNR à hauteur de 33,2 % et présent aux côtés de CNR ou de sa filiale CN’AIR au capital de plusieurs sociétés intervenant dans la Transition Énergétique en France, le groupe Caisse des Dépôts est un partenaire de longue date de CNR. L’accompagnement des territoires dans les projets de transition énergétique et écologique est une priorité pour CNR comme pour la Banque des Territoires – groupe Caisse des Dépôts - Elle a donc décidé d’investir et de devenir actionnaire à hauteur de 50 %, dans la société CNR Solaire 1, porteuse de trois projets de parcs photovoltaïques au sol développés par CNR, déjà en service ou en toute fin de construction :

- Le parc de Bollène, dans le Vaucluse, implanté sur un site industriel CNR en friche, pour une puissance installée de 3.6 MWc, et mis en service au printemps 2019.

- Le parc de Gramat dans le Lot, d’une puissance installée de 5 MWc, mis en service à l’été 2019. Ce parc est implanté sur une ancienne décharge et contribue ainsi à sa réhabilitation.

- Le parc de Caderousse, dans le Vaucluse, de 14 MWc de puissance installée, en fin de construction et dont la mise en service est prévue fin 2019/début 2020.

Les centrales de Caderousse et Bollène sont équipées de la technologie « trackers » qui permet de suivre la course du soleil et d’accroître ainsi leurs performances. Ces trois parcs produiront au total plus de 40 GWh par an, ce qui correspond à la consommation électrique annuelle de près de 16 000 personnes (chauffage inclus). Cette nouvelle association entre CNR et la Banque des Territoires pourrait ouvrir à d’autres projets communs à venir en photovoltaïque ou éolien.