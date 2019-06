Selon GlobalData, le marchÃ© mondial des onduleurs photovoltaÃ¯ques reculerait de 13,2% d’ici 2023

Le marché mondial des onduleurs solaires photovoltaïques (PV) devrait reculer de 13,2% au vu du taux de croissance annuel composé (TCAC) et atteindre 3,04 milliards de dollars américains en 2023. Cette inflexion est principalement due à une forte baisse des prix des onduleurs et du ralentissement des installations photovoltaïques solaires selon GlobalData, une société de données et d’analyses.

Restructuration des prix

Dans sa dernière version mise à jour 2019, le rapport de la société “Onduleurs photovoltaïques solaires – Taille du marché mondial, paysage concurrentiel, analyse des principaux pays et prévisions jusqu’en 2023″ révèle que le marché concurrentiel, les économies d’échelle et la suppression des subventions obligent les fabricants à restructurer leurs prix pour conserver leurs clients entreprises sur un marché très fragmenté. En 2018, la région Asie-Pacifique (APAC) représentait environ 71% des onduleurs installés dans le monde en 2018, suivie par le continent américain avec 16,5% et l’EMEA (Europe-Moyen-Orient et Afrique) avec 12,5%. Malgré la contraction de sa part de marché, APAC devrait dominer le marché au cours de la période de prévision (2019-2023), soutenue par les tendances en Chine, en Inde et au Japon.

Ralentissement du marché chinois

Nirushan Rajasekaram, analyste en énergie chez GlobalData commente: «À l’échelle mondiale, la Chine demeure le plus grand marché pour les onduleurs photovoltaïques solaires. La poursuite agressive du développement du solaire par le pays a entraîné une augmentation importante de la capacité au cours de la période historique (2014-2018), avec, pour la seule année 2018, 44,3 gigawatts (GW) installés. Cependant, le marché chinois devrait ralentir considérablement, le gouvernement ayant opté pour une réduction de la subvention solaire pour les projets à grande échelle et les tarifs de rachat. La taille du marché en Chine devrait diminuer avec un TCAC de 10,1% sur la période de prévision. De même, la réduction des tarifs de rachat et la possibilité limitée d’expansion de grands projets verront le marché japonais tomber à 5,4 GW en 2023. »

Marchés US et EMEA en hausse

D’ici 2023, les marchés des onduleurs photovoltaïques en Amérique et dans la région EMEA passeront respectivement à 21,3% et 19,6% des installations mondiales. Le marché du continent américain est fortement influencé par les mouvements du marché US. Il s’agit du deuxième marché en importance au monde pour les onduleurs photovoltaïques solaires et est soutenu par des initiatives fédérales et étatiques telles que l’initiative Sunshot, les crédits d’impôt fédéraux, la facturation nette (net metering) et les objectifs en matière d’énergie renouvelable fixés par l’État. Le marché US devrait ainsi connaître une croissance annuelle moyenne de 2,8% pour atteindre 12,8 GW en 2023. L’émergence de politiques et de réglementations favorables à l’augmentation du déploiement de l’énergie solaire dans d’autres pays stimulera le marché des onduleurs photovoltaïques sur l’ensemble du continent américain. L’énergie solaire photovoltaïque devrait également augmenter dans la zone EMEA, en particulier au Moyen-Orient, en raison des objectifs gouvernementaux et des politiques encourageant l’adoption de l’énergie solaire.

Rajasekaram conclut: «Le ralentissement des marchés importants aura un impact modéré sur les perspectives mondiales des onduleurs photovoltaïques solaires. Les énergies renouvelables devenant partie intégrante des plans de développement des gouvernements, le solaire photovoltaïque sera le pilier de la stratégie de déploiement des énergies renouvelables. Les débouchés sur les marchés émergents résulteront de la baisse des prix de la technologie et du fort soutien apporté à l’énergie solaire photovoltaïque pour compenser dans une certaine mesure la chute des installations sur les principaux marchés. La concurrence et l’évolution des conditions du marché exercent une pression sur les prix des fabricants, entraînant une baisse des prix des onduleurs. L’amélioration de l’efficacité de la fabrication et de la taille de l’économie du PV se traduira par une baisse plus marquée des coûts des onduleurs pour les projets à grande échelle, par rapport aux autres segments de consommateurs. ”

