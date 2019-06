ETIP-PV : un livre blanc pour un approvisionnement en électricité 100% renouvelable

La plate-forme européenne d’innovation et de technologie photovoltaïque (ETIP PV) vient de publier, en huit langues, le livre blanc «Vision et revendications pour un approvisionnement en électricité 100% renouvelable». Un scénario étayé d’une montée en puissance du photovoltaïque pour atteindre la cible climatique de 1,5 degrés !

L’énergie solaire photovoltaïque est un secteur d’importance stratégique pour l’économie de l’UE, car elle est en capacité de fournir l’indépendance énergétique, les emplois industriels et la croissance économique. En Europe, l’importance stratégique d’un approvisionnement énergétique indépendant est souvent ignorée. La plateforme européenne d’innovation et de technologie photovoltaïque (ETIP PV) a pour objectif de soutenir activement la réalisation des objectifs de la politique européenne en matière d’énergie verte, ainsi que les actions supplémentaires nécessaires pour limiter la hausse de la température mondiale à 1,5 ° C.

L’électricité accessible à tous

Ce dernier objectif implique de réaliser zéro émission de GES aux alentours de 2050 et des émissions négatives au-delà de cette date. Selon le Parlement européen : «Conformément à l’objectif de l’accord de Paris d’équilibrer les émissions anthropiques par les sources et les absorptions de GES par les puits de carbone dans la seconde moitié du XXIe siècle, l’UE devrait viser l’équité, atteindre des émissions nettes sur le marché intérieur d’ici 2050, puis une période d’émissions négatives. ” ETIP PV envisage dans ce livre blanc un monde avec une alimentation en électricité 100% renouvelable où l’électricité est accessible à tous et où l’électricité contribue de manière décisive à satisfaire la demande finale en énergie pour la vie, y compris les communications, les transports et les émissions zéro émission, le chauffage et le refroidissement efficaces, et même des carburants, des produits chimiques et des matériaux durables. En appliquant l’énergie solaire photovoltaïque, les bâtiments deviendront de plus en plus des lieux de production d’énergie et non seulement de consommation d’énergie.

Le solaire PV peut devenir la plus grande source d’énergie au monde

Marko Topič, président d’ETIP PV: « Notre vision est un avenir durable avec un système énergétique européen et mondial propre! Grâce à la disponibilité abondante de l’énergie solaire, à la modularité de la technologie et à la réduction continue des coûts, le solaire photovoltaïque peut devenir la plus grande source d’énergie au monde et est capable de relever le défi de la décarbonisation drastique et offre un potentiel considérable d’amélioration de toutes les technologies associées avec la recherche, le développement et l’innovation accélérés (RD & I). ” Le photovoltaïque est une technologie éprouvée capable d’apporter une contribution substantielle à un système énergétique mondial durable. Le cas de l’électricité solaire photovoltaïque (solaire PV) est résumé dans la publication comme suit: L’énergie solaire photovoltaïque est récemment devenue la source d’électricité la moins chère dans la plupart des régions du monde. Le PV solaire peut être utilisé dans toutes les régions géographiques et sa capacité de production peut être installée rapidement et mise à l’échelle de manière modulaire L’énergie solaire photovoltaïque peut réduire considérablement les émissions de GES du secteur de l’électricité et d’autres secteurs grâce à l’électrification. Solar PV soutient une transition énergétique socialement acceptable en offrant des emplois, de la production décentralisée et des applications intégrées, ainsi que de nouvelles opportunités commerciales Le photovoltaïque solaire, associé à l’énergie éolienne, au stockage et à la conversion («Power-to-X») constitue la pierre angulaire du futur système d’énergie durable.

L’Europe a besoin de davantage de capacités de production

L’énergie solaire photovoltaïque doit être déployée rapidement, massivement et dans le monde, y compris en Europe, afin de limiter la hausse de la température mondiale à 1,5 ° C. L’Europe a besoin de davantage de capacités de production et de production de composants photovoltaïques pour saisir les opportunités économiques et réduire la dépendance vis-à-vis des importations d’énergie et des technologies PV. L’énergie solaire photovoltaïque transforme les systèmes énergétiques et l’industrie de l’énergie de l’Europe et du monde. ETIP PV s’est engagé à soutenir activement cette action dans l’intérêt du climat et de l’économie, en tant que contribution à l’avenir de l’humanité et en réponse aux objectifs mondiaux de développement durable. ETIP-PV estime que l’industrie manufacturière basée dans l’UE doit se regrouper et réussir dans le secteur extrêmement concurrentiel du solaire mondial, en fournissant des produits de haute qualité et à la pointe de la technologie. Pour que cela se produise, l’UE doit garantir un marché important et en croissance pour les installations photovoltaïques solaires, qui valorise les produits de haute qualité et hautement durables.

