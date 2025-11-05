SeeYouSun : 2 000 mÂ² de toitures et parkings photovoltaÃ¯ques pour le nouveau B&M de Saint-Berthevin

Ã€Â lâ€™occasion de lâ€™ouverture officielle du magasin B&M Ã Saint-Berthevin ce mercredi 5 novembre, lâ€™opÃ©rateur solaire SeeYouSun dÃ©voile ses 2 000 mÂ² dâ€™infrastructures photovoltaÃ¯ques dÃ©ployÃ©esÂ sur les toitures et parkings de ce nouveau bÃ¢timent. GrÃ¢ce Ã lâ€™installation dÃ©veloppÃ©e, conÃ§ue, financÃ©e et construite parÂ SeeYouSun, les propriÃ©taires des lieux qui louent ceÂ local Ã la franchise, produirontÂ dÃ©sormais plus de 500 MWh dâ€™Ã©nergie dÃ©carbonÃ©e chaque annÃ©e, soit lâ€™Ã©quivalent de la consommation Ã©lectrique annuelle de 300 habitants (hors chauffage).

Ã€ Saint-Berthevin, SeeYousun a dÃ©ployÃ© trois ombriÃ¨res de parking et 1 200 mÂ² de panneaux photovoltaÃ¯ques en toiture. Avec une puissance totale de 480 kWc et une production annuelle estimÃ©e Ã 500 MWh, le site devient un producteur clÃ© dâ€™Ã©nergie verte Ã lâ€™Ã©chelle locale, valorisant des surfaces dÃ©jÃ artificialisÃ©es sans emprise fonciÃ¨re supplÃ©mentaire.

Un engagement fort pour une Ã©nergie plus durable en Mayenne

Les clients du magasin B&M pourront dÃ©sormais stationner sous 52 places de parking abritÃ©es, protÃ©gÃ©es Ã la fois du soleil et des intempÃ©ries â€” un confort supplÃ©mentaire rendu possible par la solarisation du site. SeeYousun accompagne les acteurs privÃ©s dans la dÃ©carbonation de leur parc immobilier etÂ dÃ©montre ainsi quâ€™il est possible de concilier dÃ©veloppement Ã©conomique, innovation et responsabilitÃ© environnementale. Â« Nous sommes heureux dâ€™inaugurer les ombriÃ¨res photovoltaÃ¯ques de Saint-Berthevin. Fruit dâ€™une collaboration efficace avec notre partenaire Tourny Meyer, ce projet dÃ©montre notre savoir-faire pour accompagner les entreprises dans leurs ambitions de transition Ã©nergÃ©tique. Ensemble, nous contribuons Ã faire Ã©merger des territoires toujours plus solaires et robustes Â» confie FranÃ§ois GuÃ©rin, prÃ©sident de SeeYouSun.

Une synergie dâ€™experts pour des infrastructures sur mesure

Pour mener Ã bien la construction de bÃ¢timent, les propriÃ©taires ontÂ notamment fait appel au cabinet dâ€™architectes Interfaces 3D ainsi quâ€™Ã SeeYouSun, opÃ©rateur solaire franÃ§ais spÃ©cialisÃ© dans la solarisation des toitures et parkings.

SeeYouSun a pris en charge lâ€™ensemble du processus, de la conception Ã la rÃ©alisation, en passant par lâ€™intÃ©gralitÃ© du financement des installations via le tiers-investissement â€” un modÃ¨le qui permet en Ã©change de la mise Ã disposition dâ€™un foncier, de percevoir un loyer ainsi quâ€™une solarisation des infrastructures sans coÃ»t pour le propriÃ©taire. Â« Nous avons dÃ©cidÃ© dâ€™Ã©quiper de panneaux solaires la totalitÃ© de la toiture de ce bÃ¢timent, ainsi quâ€™une partie du parking, afin que la lumiÃ¨re captÃ©e transforme les rayons en Ã©nergie propre, diminuant ainsi notre empreinte carbone durablement. Cette installation optimise lâ€™espace urbain, et assure autonomie Ã©nergÃ©tique et avenir pour une ville plus verte, rÃ©siliente et solidaire Â» ajoute Patrice Breger, reprÃ©sentant de laÂ SCI Le Pre Des Douves, propriÃ©taire du bÃ¢timent. Les Ã©tablissements bancaires Caisse dâ€™Ã‰pargne Bretagne Pays de Loire et Banque Palatine ont accompagnÃ© le projet en qualitÃ© de prÃªteurs.

EncadrÃ©

Un chantier rÃ©alisÃ© par des entreprises locales

Les ombriÃ¨res ont Ã©tÃ© conÃ§ues sur mesure, avec des panneaux thermolaquÃ©s rÃ©pondant aux exigences esthÃ©tiques du site. Le projet sâ€™est appuyÃ© sur le savoir-faire dâ€™entreprises locales comme Alleard pour le terrassement et les fondations, et Dessaigne pour les travaux Ã©lectriques. Le montage des charpentes a quant Ã lui Ã©tÃ© rÃ©alisÃ© par ADF Ã©nergy. Lâ€™ensemble des travaux a Ã©tÃ© rÃ©alisÃ© en un temps record : Ã peine cinq semaines entre le coulage des fondations et lâ€™installation des structures, pour un chantier dÃ©marrÃ© en mai 2025.