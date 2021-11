Schneider Electric et GreenYellow sâ€™associent pour accÃ©lÃ©rer la trajectoire bas carbone des grands groupes Ã  travers le monde

Alors que la COP26 vient de s’achever à Glasgow avec l’intention de renforcer l’action des Etats et des acteurs en matière de lutte contre le changement climatique, Schneider Electric et GreenYellow s’engagent et annoncent un partenariat pour proposer des solutions concrètes et répondre aux défis de décarbonation des grandes entreprises internationales.

GreenYellow et Schneider Electric ont signé le 16 novembre dernier un contrat de partenariat de trois ans visant à proposer aux clients internationaux de Schneider Electric et de GreenYellow des programmes et des technologies d’efficacité énergétique entièrement financés et déployables sur l’ensemble de leurs sites, dans l’ensemble des territoires où ils sont implantés.

GreenYellow : un minimum d’investissement de 100 millions d’€ dans le monde

L’offre déployée sur la base de ce partenariat se spécialisera sur le segment des industriels présents dans plusieurs pays et grands consommateurs d’énergie pour accompagner ceux qui ont l’ambition d’accélérer leur décarbonation. Le partenariat sera déployé dans un premier temps dans les 16 pays où GreenYellow est implanté, en Europe, en Amérique latine, en Afrique et en Asie, avec de nouveaux pays possibles, en fonction des besoins des clients. Schneider Electric, désignée entreprise la plus durable au monde par l’indice Global 100 de Corporate Knights en janvier 2021, apportera à ce partenariat son expertise de conseil dans la définition de feuilles de route opérationnelle de décarbonation ainsi que EcoStruxure™ Resource Advisor, la plateforme numérique permettant de collecter les données et d’évaluer les progrès des entreprises dans leur décarbonation. GreenYellow apportera son savoir-faire en matière d’efficacité énergétique, assurera l’installation des technologies d’efficacité et leur suivi, s’engagera sur les garanties de performances et portera l’investissement, afin de proposer des programmes entièrement financés.

A travers ce partenariat, GreenYellow vise un minimum d’investissement de 100 millions d’euros dans le monde, équivalent à des programmes d’éfficacité énergétique déployés dans plusieurs centaines d’usines et permettant de générer pour les clients et la planète, plusieurs centaines de GWh d’économies d’énergie par an.

L’alliance de deux champions français de l’énergie

Pour Schneider Electric, cela étend ses capacités de conseil dans le déploiement de programmes de mise en œuvre mondiaux en renforçant les capacités existantes de l’entreprise en matière d’efficacité énergétique, dans le but d’accélérer le parcours de ses clients vers la neutralité carbone. « Schneider Electric accompagne la transition vers un monde plus numérique et électrique pour relever les défis imposés par la crise climatique. Notre partenariat avec GreenYellow s’inscrit dans cette droite lignée : accélérer l’atteinte des objectifs de neutralité carbone de nos clients », a déclaré Laurent Bataille, Président de Schneider Electric France. Pour GreenYellow, ce partenariat vient soutenir l’accélération de son développement international – qui a annoncé fin juillet son implantation en Europe de l’est – et confirme la pertinence de son modèle agile pour accompagner les entreprises dans leur transition énergétique, économique et écologique à travers une plateforme d’offres globale et complémentaires. « Nous sommes heureux de nous associer à un leader mondial de la gestion de l’énergie et du développement durable, Schneider Electric, pour ce partenariat stratégique. GreenYellow continue de s’affirmer à travers cette alliance comme un acteur international majeur, en capacité d’accompagner les grands industriels et les multinationales dans leurs transitions énergétique, économique et écologique, au plus près du terrain, sur leurs sites pour réduire leur empreinte carbone » a indiqué Otmane Hajji, Président de GreenYellow.