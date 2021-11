Iberdrola/Ombrea : partenariat pour le dÃ©veloppement de sites agrivoltaÃ¯ques de grande capacitÃ© en France et en Europe

Dans le cadre de la poursuite de son développement de solutions innovantes pour renforcer la cohabitation de sites de production solaire photovoltaïque avec les activités agricoles, Iberdrola, à travers de sa filiale française, a signé avec la société française Ombrea basée à Aix-en-Provence, un partenariat pour le développement de projets agrivoltaïques de grande capacité en France et en Europe. L’association d’une technologie de pointe et de l’expertise du développement de projets !

Au sein de ce partenariat, Iberdrola assurera le développement et la construction de sites agrivoltaïques associant la solution technologique innovante d’Ombrea. Ombrea, spécialiste de solutions agrivoltaïques dynamiques, a développé un système visant à protéger les cultures des aléas climatiques, intégrant des panneaux solaires. Piloté à distance, l’outil s’installe au-dessus des cultures de plein champ et va, par modulation de l’ombrage au sol, recréer un microclimat adapté aux besoins des plantes. Ce pilotage est établi en fonction des données pédoclimatiques récoltées sur la parcelle cultivée via à un réseau de capteurs. Cette technologie protège les cultures des phénomènes climatiques intenses (forte chaleur, sécheresse, grêle ou encore gelées) tout en favorisant le développement efficient des cultures pour leur permettre de se développer dans un contexte de changement climatique. Ce partenariat va permettre à Iberdrola de développer sur le marché français son savoir-faire dans la réalisation de centrales solaires photovoltaïques à grande échelle.

Un partenariat pour le développement de projets agrivoltaïques à grande échelle

Ombrea et Iberdrola unissent leurs expertises pour développer des sites agrivoltaïques en France et en Europe (Espagne, Italie, Grèce). A travers ce partenariat, Iberdrola se focalise sur le développement de projets agrivoltaïques associant la solution de protection climatique d’Ombrea sur les grandes cultures agricoles comme l’arboriculture, le maraîchage, l’horticulture, la viticulture, les plantes à parfums. En France, Iberdrola développe cette solution sur des projets de grande capacité avec un minimum de 10 MW installés par site, soit environ 16 hectares. Une centrale agrivoltaïque de 10 MW telle que conçue et développée par Iberdrola et Ombrea produira l’équivalent de la consommation d’énergie électrique de plus de 250 foyers et permettra une économie de 244 tonnes de CO² par an.

Une collaboration initiée par le programme international de start-up PERSEO

Iberdrola et Ombrea ont initié officiellement le début de leur collaboration en septembre 2021. Dans le cadre de son programme international de start-up PERSEO, Iberdrola a sélectionné en France deux projets, dont l’un développé par Ombrea, permettant d’apporter des solutions innovantes pour renforcer la cohabitation de centrales de production solaire photovoltaïque avec les activités agricoles. Ce premier partenariat signé entre les deux sociétés Iberdrola et Ombrea s’inscrit dans la continuité avec pour objectif commun de favoriser la transition énergétique, de lutter contre le changement climatique et proposer une solution pour les territoires confrontés au défi démographique.

Une ambition commune d’accompagner les agriculteurs face aux aléas climatiques

A travers ce partenariat, Iberdrola et Ombrea affichent une volonté commune d’apporter aux agriculteurs des solutions concrètes pour faire face aux enjeux climatiques, qui touchent leurs cultures. En protégeant les cultures des phénomènes climatiques extrêmes et prolongés (canicule, gel, phénomène cévenole), la solution Ombrea répond aux nouvelles contraintes agricoles en réduisant la vulnérabilité des cultures à ces épisodes climatiques. Selon Météo France, il y a 75% de chances que, sans politique climatique, le nombre de jours de vagues de chaleur en France, augmente de 5 à 25 jours du nord vers le sud par rapport à la période 1976-2005. Ainsi, Ombrea optimise les conditions climatiques de la plante pour réduire les besoins en eau (30% d’économie d’eau en période estivale), tout en augmentant les rendements agricoles (+17 %) et la qualité des récoltes (limitation des conditions stressantes, une température du sol systématiquement moins élevée – -6°C à 10 cm pour les journées les plus chaudes).

L’agrivoltaïsme, une réponse aux objectifs de la PPE

L’agrivoltaïsme intègre par ailleurs les exploitants agricoles dans la transition énergétique en cours sur le territoire, en leur permettant de participer directement au développement des moyens de production locaux d’énergies renouvelables. La programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) fixe pour la filière photovoltaïque un objectif de 35 GW et 44 GW installés d’ici 2028, contre environ 18 GW aujourd’hui. Ainsi, en se basant sur un rapport de 1 MW solaire installé par hectare, c’est près de 160 000 hectares d’ici à 2028 qui devront être sécurisés pour le développement des projets solaires. En ce sens, l’agrivoltaïsme répond directement à l’objectif fixé par la PPE pour la filière photovoltaïque.

Encadré

Iberdrola le plus grand producteur d’énergie renouvelable au monde

Iberdrola est aujourd’hui le plus grand producteur d’énergie renouvelable avec 37,3 GW de capacité production installée d’énergie renouvelable dans le monde dont 2,08 GW de solaire photovoltaïque. Iberdrola exploite en France 11 projets éoliens totalisant une puissance installée de 118 MW. En ce qui concerne ces activités terrestres, la société développe un portefeuille de projets éoliens et photovoltaïques de plus de 700 MW à différents stades d’avancement, depuis Paris et avec ses deux agences basées à Marseille et Limoges.