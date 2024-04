Schneider Electric dÃ©voile le Resi9 Energy Center, une innovation pour sÃ©curiser les EnR et l’Ã©lectrification de la maison

2024 marque le centenaire des disjoncteurs dans les maisons, les appareils au sein des tableaux électriques qui protègent l’électricité des logements. La sécurité électrique doit être la première priorité lors de l’installation de panneaux solaires, de batteries de secours et de chargeurs de véhicules électriques dans les maisons. Schneider Electric, leader de la transformation numérique de la gestion de l’énergie et des automatismes, vient de lancer le Resi9 Energy Center ; une solution innovante pour le marché français qui permet de sécuriser les installations électriques dans les logements équipées d’énergies renouvelables et de charges plus importantes telles que le véhicule électrique ou la pompe à chaleur.

Dévoilée lors de l’Innovation Summit de Schneider Electric à Paris, cette nouvelle solution répond aux exigences d’un contexte énergétique en constante évolution. Associé à la solution de gestion de l’énergie Wiser Home, le Resi9 Energy Center rend les maisons sécurisées, efficace en énergie et plus durable.

Les habitations sont de plus en plus électrifiées et équipées de technologies de production et de stockage d’énergie telles que des panneaux solaires, des onduleurs et des batteries de secours. Dans ce contexte, la distribution électrique des logements devient de plus en plus complexe. Le Resi9 Energy Center vient en complément du tableau existant et permet une évolution simple et peu couteuse de l’installation électrique, répondant aux défis liés au nouveau contexte énergétique.

Nouvelle ère du tableau électrique

Alors que nous adoptons des modes de vie plus durables à l’échelle mondiale, l’électrification de nos foyers se développe rapidement, de l’installation de panneaux solaires et de pompes à chaleur aux chargeurs de véhicules électriques (VE). Aujourd’hui, 440 000 foyers sont déjà équipés de panneaux photovoltaïques. Ils n’étaient que 3 000 en 2015. Ces nouvelles technologies dépendent du tableau électrique qui est au cœur des habitations et agit comme un gardien pour assurer la sécurité des appareils électriques. Cependant, selon une étude mondiale réalisée par Schneider Electric auprès des consommateurs en 2023, près d’un tiers des propriétaires (29 %) connaissent très peu le rôle que joue le tableau électrique dans leur foyer, et 16 % ne savent même pas où il se trouve. Ces chiffres augmentent parmi les personnes interrogées des générations Y et Z (celles qui deviennent ou deviendront propriétaires à une époque où l’électrification est à son plus haut niveau) pour atteindre respectivement 41 % et 25 %. Pour garantir la sécurité électrique et l’efficacité énergétique, il est essentiel que les foyers disposent d’un tableau électrique adapté. Toutefois, peu de personnes savent que l’augmentation de la charge électrique, comme l’ajout d’un chargeur de VE, peut rendre leur tableau électrique actuel sous-dimensionné par rapport à l’usage prévu.

100 ans de disjoncteurs dans les habitations

Au cours du siècle dernier, le tableau électrique a joué un rôle crucial pour assurer la sécurité des familles et des habitations, grâce aux disjoncteurs installés à l’intérieur du tableau, qui protègent contre les courts-circuits, les surcharges et divers risques électriques.

Fondé en 1836, Schneider Electric, fort de 150 ans d’expérience sur le marché de l’électricité, n’a cessé d’être pionnier dans le domaine de la sécurité électrique. Au cours des 100 dernières années de progrès qui ont suivi l’invention des disjoncteurs résidentiels, de nombreuses innovations sont venues apporter toujours plus de sécurité :

Années 1970 : nouveaux dispositifs de protection contre les surtensions protégeant les habitations contre la foudre

nouveaux dispositifs de protection contre les surtensions protégeant les habitations contre la foudre Années 1980 : disjoncteurs différentiels réduisant le risque d’électrocution

disjoncteurs différentiels réduisant le risque d’électrocution Années 2000 : dispositifs de détection d’arc électrique protégeant les habitations contre les incendies

dispositifs de détection d’arc électrique protégeant les habitations contre les incendies 2018 : Lancement par Schneider de PowerTag, le plus petit capteur d’énergie au monde, afin de mesurer la quantité d’électricité consommée au niveau du disjoncteur ou de la charge.

La dernière innovation de Schneider Electric en matière de sécurité et d’efficacité énergétique font entrer le tableau électrique dans l’ère de l’électrification et des énergies renouvelables. Le Resi9 Energy Center, en s’ajoutant simplement au-dessus du tableau existant, permet aux foyers d’installer des panneaux solaires et des chargeurs de véhicule électrique, sans avoir besoin de changer l’ensemble du tableau électrique. C’est un choix idéal pour les projets de modernisation et de rénovation.

Le nouveau tableau intelligent Resi9 Energy Center permet de sécuriser les installations électriques dans les logements équipés de panneaux solaires

Doté de composants brevetés, le Resi9 Energy Center assure l’approvisionnement sécurisé en électricité via diverses sources ainsi que la distribution d’électricité sécurisée pour toutes les nouvelles charges électriques, telles que les véhicules électriques et les pompes à chaleur. Associé à l’application de gestion de l’énergie Wiser, le Resi9 Energy Center donne les moyens de prendre le contrôle sur son énergie. La gestion de l’énergie dans le foyer s’effectue en toute simplicité grâce au Resi9 Energy Center couplé à Wiser. De la recharge d’un véhicule électrique pendant les heures creuses à l’optimisation de l’utilisation de l’énergie solaire, l’application de gestion de l’énergie domestique Wiser fournit à l’utilisateur des informations en temps réel, en affichant les économies réalisées et en suivant votre évolution vers un foyer autonome, le tout sur une plateforme conviviale. Michael Lotfy Gierges, Vice-président exécutif de l’Activité Home and Distribution de Schneider Electric, déclare : « L’électrification de nos habitations est indéniablement un pas en avant vers un avenir énergétique plus durable. Ce changement, alimenté par les énergies renouvelables, nous permet de lutter efficacement contre les 20 % d’émissions mondiales produites par les habitations. Cependant, aussi passionnante que soit la transition vers un nouveau paysage énergétique, il est essentiel que la sécurité occupe une place centrale dans ce processus. Avec nos 188 ans d’expérience, dont 150 ans d’innovations dans la gestion de l’énergie, Resi9 Energy Center représente une véritable évolution du tableau électrique. Nous sommes fiers de proposer une solution qui facilite l’électrification des habitations tout en mettant l’accent sur la sécurité, la résilience, l’efficacité et le développement durable ».