JP Energie Environnement sâ€™implante Ã  Lyon (69)

JP Energie Environnement (JPee), producteur indépendant français d’énergies renouvelables, renforce son maillage national et ouvre une agence lyonnaise destinée à accompagner ses activités dans le Sud-Est. De quoi soutenir le développement des EnR en Auvergne Rhône-Alpes !

Présent dans l’Allier depuis 2011 avec le parc éolien du « Chemin de la Ligue » (8 éoliennes sur les communes de Laprugne, Ferrières-sur-Sichon, Saint-Clément) et la centrale solaire de Braize mise en service en 2018 (18 MW installés), JPee assure déjà la production de 34 MW représentant localement plus de 23 000 personnes alimentées en électricité décarbonée. En créant une agence à Lyon, l’entreprise, fondée il y a 20 ans, entend ainsi renforcer sa proximité avec les territoires rhônalpins afin d’y développer de nouveaux projets éoliens et solaires et de contribuer aux objectifs énergétiques fixés dans la région (actés dans le SRADDET1).

L’équipe lyonnaise de JPee : un nouveau chef de projet solaire avant l’été

L’installation est pilotée par Clémence Andreu Sabater, cheffe de projets éoliens chez JPee. Une entreprise qu’elle a intégrée il y a 8 ans en tant que stagiaire dans le cadre de ses études d’ingénieur. Auparavant basée à Paris, c’est elle-même qui a choisi de d’accompagner la création de ce nouveau bureau lyonnais.

« Le challenge territorial est très stimulant pour les deux types de production, éolien comme solaire. Je suis épaulée dans cette nouvelle aventure par deux collaborateurs également spécialisés dans l’énergie éolienne. Pour compléter notre équipe, JPee envisage déjà le recrutement d’un chef de projet solaire qui devrait nous rejoindre avant l’été. »

Un maillage géographique renforcé pour JPee

Le producteur français ouvre ainsi sa septième agence locale, après Caen -son siège social-, Paris, Nantes, Bordeaux, Bourges et Montpellier. Pour Xavier Nass, Directeur Général de JPee : « Cette nouvelle implantation affine notre ancrage et confirme notre ambition de participer au développement des énergies renouvelables en France en étant au plus près des enjeux et des besoins des territoires. »

[1] Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité des Territoires