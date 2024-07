SAVE THE DATE : 18Ã¨me Ã©dition du Forum EnerGaÃ¯a les 11 et 12 dÃ©cembre Ã  Montpellier

Seul rendez-vous dédié à toutes les énergies renouvelables en France, le Forum EnerGaïa s’est imposé au fil des années comme un rendez-vous professionnel incontournable des acteurs et des solutions en faveur d’une économie décarbonée et plus durable. Territoires, villes et industries viennent y trouver des solutions innovantes, concrètes et transversales pour répondre à leurs enjeux de transition. Le Forum EnerGaïa se déroulera les mercredi 11 et jeudi 12 décembre 2024 au parc des Expositions de Montpellier. Une 18ème édition, placée sous le signe de l’innovation !

Les nouveautés de l’édition 2024 Lancement des Trophées de l’Innovation : un événement pour mettre en lumière les innovations, nouveautés et avancées techniques des exposants en réponse aux grands enjeux de transition.

Quatre prix seront décernés dans 4 catégories inédites et transversales :

• Prix International : récompense un projet ou une solution à fort potentiel de développement à l’international

• Prix Déployabilité : récompense un projet offrant une mise en œuvre facile et rapide

• Prix Ecosystème : récompense une dynamique créée avec des acteurs locaux et/ou des filières

• Prix Circularité : récompense un projet intégrant un volet d’économie circulaire et/ou conduisant à des avancées majeures en la matière

La Région Occitanie Pyrénées / Méditerranée décernera également un Prix spécial Coup de Cœur à l’un de 12 projets nominés. Les exposants et les co-exposants du Forum EnerGaïa peuvent déposer leur candidature aux Trophées de l’innovation jusqu’au 6 septembre 2024. La remise des prix aura lieu le jeudi 12 décembre à 12h30, après les séances de pitchs des nominés organisées le matin face au jury. Fort de son succès et d’une participation en croissance régulière, cette année le Forum s’agrandit : un hall supplémentaire de 3 500 m² sera ouvert pour continuer de représenter au mieux la diversité de la filière des EnR, promouvoir l’innovation, le savoir-faire et les expertises métiers.

EnerGaïa : le RDV 100% EnR pour accélérer la transition

Plus de 500 exposants sont attendus, répartis dans 5 halls d’exposition sur plus de 24 000 m² et 4 pavillons thématiques :

• Le Pavillon Bâtiment Durable, issu du Plan Bâtiment durable

• Le pavillon Emploi Formation en partenariat avec France Travail Hérault

• Le pavillon Derbi, accélérateur d’innovation au service de la transition énergétique

• Le pavillon Cemater, cluster en charge de la structuration des filières EnR et Construction Durable

Le programme riche de près de 100 conférences, tables-rondes, ateliers et pitchs en présence d’intervenants experts, reste au cœur de la stratégie du salon et de son positionnement unique. En 2023, le Forum EnerGaïa avait accueilli 450 exposants et près de 17 000 participants (+24% vs 2023), confortant ainsi sa place de RDV BtoB de référence 100% EnR.