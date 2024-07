Jean-Pascal Zadi, parrain de Sol Solidaire, portera la flamme olympique

Jean-Pascal Zadi, parrain de l’association, comédien et producteur, portera la flamme olympique et les engagements de SOL SOLIDAIRE et de la BRED (Groupe BPCE), le 26 juillet prochain à Paris. SOL SOLIDAIRE sera présent pour soutenir son parrain lors de cet événement historique exceptionnel annonçant les Jeux de Paris 2024.

« Nous sommes fiers que notre parrain Jean-Pascal Zadi ait été choisi pour porter cette flamme qui symbolise notre engagement commun pour un avenir plus solidaire et durable», déclarent les cofondateurs de l’Association Sol Solidaire, Sylvain Waserman, président de l’ADEME, Sylvie Perrin, associée chez De Gaulle Fleurance, Laetitia Brottier, vice-présidente d’Enerplan, Jean-Sylvain Ruggiu, directeur RSE du Groupe BPCE, André Joffre, président de Tecsol, et Emmanuelle Cosse, présidente de l’Union Sociale pour l’Habitat.

Petit rappel. L’association Sol Solidaire a pour membres fondateurs l’ADEME, la société d’avocats De Gaulle Fleurance et Associés, le syndicat professionnel Enerplan, le Groupe BPCE, le bureau d’études Tecsol et l’Union Sociale pour l’Habitat. Son objectif : conjuguer progrès social et environnemental. Son projet : permettre aux bénéficiaires de logements sociaux de réduire leur facture énergétique, en contribuant à financer l’installation de panneaux solaires sur le toit des HLM.

www.solsolidaire.fr/