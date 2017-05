Sami Ait Hagga : Â« Huawei est en quÃªte d'un rendement Ã©nergÃ©tique plus efficace pour abaisser le coÂ»t de l'Ã©lectricitÃ© Â»

Aujourd’hui, Huawei est leader mondial des fabricants d’onduleurs en nombre d’onduleurs vendus (IHS Avril 2016). La multi-nationale est de plus en plus présente en Europe et en France. Retour sur cette saga solaire avec Sami Ait Hagga, directeur des ventes France et Benelux !

Plein Soleil : Huawei est une entreprise globale présente partout dans le monde qui œuvre essentiellement au sein de trois silos : les réseaux, le cœur de métier, les produits de téléphonie pour les entreprises en B to C et les smart-phones ou les montres connectées pour les consommateurs en B to C. Quand a été créée l’activité onduleurs solaires et comment se positionne-t-elle dans la stratégie entrepreneuriale ?

Sami Ait Hagga : Huawei Solar est apparu en 2013 dans le marché solaire, atteignant en deux ans à peine la 1ère place en termes d’installation au niveau mondial (2015). Cependant, la technologie que nous utilisons pour les onduleurs est très similaire à celle de l’industrie des Télécom. Nous avons donc commencé à travailler sur ces éléments bien avant. Bien qu’étant arrivés tard sur le marché du solaire, Huawei a développé des technologies liées à l’électronique de puissance depuis plus de 20 ans et a dédié sa R&D aux onduleurs solaires à partir de 2010. Stratégiquement, Huawei Solar s’inscrit durablement au sein de Huawei Technologies et s’aligne sur la vision globale et à long terme du groupe. Dans le secteur de la production d’énergie, Huawei construit des solutions PV intelligentes tout en mettant en avant des concepts O&M (Exploitation et Maintenance) simples, numériques et automatiques. Utilisant plus de silicium et moins de cuivre par le biais des Huawei Hisilicon Chipsets, un convertisseur de puissance devient un onduleur intelligent. Le CPL (Courant porteur en ligne) et la transmission sans-fil 4G LTE sont adoptés pour construire un système de transmission sans fil Smart PV, simple et fiable. Le parc PV est géré de manière intelligente et à distance grâce au centre Cloud O&M afin de réduire le déploiement de personnel nécessaire sur site et allouer les experts à un point central.

Anticiper les problèmes des utilisateurs pour devenir leader

PS : Quelle est votre capacité de production et où sont installées vos usines ? Quels sont vos objectifs mondiaux ?

SAH : Notre capacité de production est de 2.8GW par mois et le centre de production est basé dans la province de Guangdong, en Chine. La solution FusionSolar® Smart PV a été déployée au niveau mondial à grande échelle, comme on peut le voir dans la Huawei FusionSolar® Global Cases Video, avec des parcs en région montagneuse, dans des environnements humides et à températures Extremes, désertique ou autre. Cette solution apporte une expérience O&M intelligente et automatique permettant un rendement énergétique plus efficace et abaissant le coût de l’électricité généré. Cependant, être le leader de l’industrie n’est pas notre objectif premier, nous nous préoccupons des besoins des clients et anticipons leurs problèmes et défis. Nous pensons que cette stratégie permet à Huawei de pouvoir rapidement occuper une position de leader dans n’importe quelle industrie. Sur ces dernières années, Huawei n’a jamais ralenti son rythme d’optimisations de ses produits et solutions pour toujours mieux répondre au besoin des clients.

PS : Huawei est reconnue pour ses fortes capacités en termes de R&D. Peut-on dire qu’au sein de Huawei, l’activité solaire obéit aux mêmes règles en matière de stratégie R&D ?

SAH : Oui, l’approche R&D est alignée sur celle du groupe.

Des innovations pour une maintenance pro-active

PS : Quelles sont vos dernières innovations marquantes ?

SAH : Il y a un nombre important d’innovations utilisées dans notre solution, telles que le String-level Management, la conception du système sans fusibles, la dissipation naturelle, l’Anti-PID intelligent, etc Notre dernière innovation et peut-être la plus marquante est le Smart I-V Curve Diagnosis. Le Huawei FusionSolar Smart I-V Curve Diagnosis est basé sur l’analyse des courbes I-V avec un algorithme poussé d’analyse sur l’intégralité d’un parc PV, à la demande. Le scanning et l’analyse en ligne permettent une efficacité O&M supérieure ainsi qu’une maintenance proactive.

PS : Quels sont vos principaux marchés actuels ?

SAH : La Chine, l’Europe, le Japon, les Etats-Unis et l’Inde mais Huawei est capable de réaliser des projets FusionSolar® et satisfaire ses clients sur tout les continents.

PS : La France avec son programme d’appels d’offres désormais réguliers (1,5 GW sur trois ans) fait-elle partie des cibles potentielles ? Avez-vous un objectif en France ?

SAH : La France est un de nos marches les plus importants et nous avons des équipes de ventes, solutions et services basées en France, notamment à Paris et Lyon.

PS : Quelle est votre point de vue sur l’autoconsommation qui est en train de décoller en France et en Europe ? Croyez-vous à son développement massif notamment à travers l’autoconsommation collective ?

SAH : Pour les propriétaires, le taux d’autoconsommation est de 30% et avec l’inévitable réduction des subventions comme le netmetering et les tarifs de rachat (FIT), le retour sur investissement baissera, à moins que l’industrie continue d’innover afin que l’autoconsommation reste viable. L’analyse Big Data et le Cloud Computing facilitent l’utilisation efficace de l’énergie domestique, mettant en place différents modèles de consommation d’énergie et analysant les prix de l’électricité et la météo pour gérer de manière intelligente la génération, le stockage et l’utilisation de l’énergie domestique afin de réduire au maximum les dépenses énergétiques. L’autoconsommation nécessite des solutions domestiques intelligentes afin de fonctionner efficacement dans la maison.

Plus de 1 400 tests pour les onduleurs

PS : Avec une telle croissance du solaire, l’onduleur ne va-t-il devenir une commodité couplé à quelques modules PV dans un marché B to C ?

SAH : Alors que les ventes d’onduleurs semblent se rapprocher doucement de la notion de l’achat de commodité, la vente reste fortement liée à la conception globale d’un parc PV. On parle plus d’une vente à caractère technique, qui nécessitera toujours par conséquent de l’adequation personnalisée d’une offre produit du fabricant aux besoins de l’acheteur.

PS : Pour conclure, comment vous assurez-vous de la fiabilité de vos produits ?

SAH : Huawei dispose de centres de Topologie/Algorithme pour Onduleurs à Stockholm et un centre d’Architecture/Design pour Onduleurs à Nuremberg, en Allemagne. Le centre GCTC (Global Compliance Test Center) Huawei est une infrastructure de pointe et se base sur des normes élevées assurant la sûreté et la fiabilité de nos produits. Nos onduleurs doivent passer plus de 1 400 tests dont le HALT, l’icing, le heat dispatch ou l’EMI/EMC pour en nommer quelques-uns.

Encadrés

Huawei Solar en bref

Huawei, leader mondial des technologies de l’information et de la communication et fournisseur de solutions réseaux, a fait son entrée sur le marché de l’énergie solaire en 2013, en présentant sa nouvelle génération d’onduleurs string dotée d’une technologie de monitoring intelligente afin de créer une solution PV intégralement digitalisée appelée FusionSolar®. FusionSolar® est intelligente, sure, fiable et délivre les meilleurs rendements de manière continue, faisant de Huawei le choix préféré des investisseurs et développeurs dans le monde. 80 000 des 18 0000 employés de Huawei travaillent dans le secteur R&D et durant les dix dernières années, 45 millions de Dollars ont été investis dans les innovations produits, à chaque fois déterminées par les besoins du client. Pour plus d’informations, visitez : http://www.huawei.com/solar

A propos de Sami Ait Hagga

Sami Ait Hagga a étudié la Convergence de Services et Infrastructures de Réseaux à Telecom Sud Paris. Après obtention de son diplôme, il débute sa carrière comme jeune Ingénieur, travaillant pour des entreprises privées : Astra Technologies, Neuf Cegetel et SFR. Il prit ensuite la décision de rejoindre Huawei Technologies France en 2011, en tant que Leader Technique pour atteindre le poste de responsable « Managed Services » pour le groupe Orange et d’autres comptes opérateurs de télécommunications français chez Huawei. L’intérêt de Sami pour les énergies renouvelables a fait de lui le Directeur Régional du Service pour Huawei Solar Europe. En deux ans, il a établi les plateformes Huawei Solar Service en Europe et en Asie Centrale avec réussite, ce qui l’a amené à occuper à présent le poste de Directeur Ventes pour Huawei Solar France et Benelux.