Salon SNEC ES+ de Shangai : le stockage stationnaire tisse sa toile en Chine, du rÃ©sidentiel aux secteurs commercial et industriel

La 8ème (2023) Conférence et exposition internationale sur les technologies de stockage d’énergie (Shanghai) (SNEC ES+) et le salon SNEC H2+ qui l’accompagne se sont tenus à Shanghai, en Chine, du 1er au 3 novembre dernier, attirant plus de 600 exposants qui sont principalement des intégrateurs de systèmes, des fournisseurs de composants et des fabricants d’équipements. Les analystes d’Interact Analysis ont visité un large éventail d’exposants, allant des fournisseurs de composants ESS aux intégrateurs de systèmes en passant par les constructeurs d’équipements. Un constat : le stockage stationnaire fait son nid dans l’Empire du milieu !

L’année 2023 étant considérée comme la première année de décollage du stockage d’énergie en Chine dans les secteurs commercial et industriel (C&I). Les estimations préliminaires d’Interact Analysis montrent que les nouvelles installations de stockage d’énergie pour les applications C&I dépasseront 1 GW en 2023. « Le boom a attiré un grand nombre d’entreprises sur le marché et nous avons remarqué qu’un certain nombre de fournisseurs de stockage d’énergie de premier plan sur le marché résidentiel ont présenté des produits de stockage d’énergie C & I pendant le salon » souligne Shirly Zhu, analyste principale d’Ineract Analysis. Selon les interviews, tous ces produits à la fois résidentiels et C&I ont été annoncés en 2023 et la plupart seront disponibles à l’achat pour les clients l’année prochaine. En plus de servir le marché intérieur chinois du stockage d’énergie C&I, les fabricants ont également dévoilé ou annoncé leur intention de lancer des produits et des systèmes C&I sur les marchés d’outre-mer.

Intégration de plusieurs scénarios d’application

Les fournisseurs résidentiels d’ESS comme Sofar, SAJ ont également présenté leurs produits de stockage d’énergie C&I au salon. L’essor du marché mondial du stockage d’énergie a incité un certain nombre de fabricants à explorer les marchés d’outre-mer, en particulier dans le stockage d’énergie résidentiel. Par exemple, JD Energy a lancé une série de nouveaux produits couvrant les applications C&I à l’échelle du réseau résidentiel (par exemple, eBlock-418, eBlock-836, eBlock-230, etc.) lors de cette exposition. Il convient de mentionner que la société a également lancé son premier système de stockage d’énergie résidentiel pour le marché étranger, qui devrait être mis en vente au cours du premier semestre de l’année prochaine.

Intégration intersectorielle : de l’électromobilité et des nouvelles énergies à l’hydrogène

1) Les fabricants de batteries pour l’e-mobilité entrent sur le marché du stockage d’énergie

Vremt, une entreprise de technologie de l’énergie nouvelle appartenant à Geely, est spécialisée dans les composants de groupes motopropulseurs pour les véhicules électrifiés. Le suivi mensuel d’Interact Analysis montre qu’en raison de la flambée des ventes de véhicules électriques à batterie Geely, Vremt s’est classé 10ème dans une liste de fournisseurs de systèmes de batteries pour véhicules utilitaires en Chine au cours des trois premiers trimestres de 2023. La société fournit également des solutions résidentielles et C&I de stockage. Gree Altairnano, une filiale du géant mondial de la climatisation Gree, a également fait une apparition au salon avec sa solution de stockage d’énergie C&I. En outre, l’entreprise a présenté son premier système de stockage d’énergie résidentiel (principalement destiné au marché européen), qui a été lancé plus tôt cette année. La société prévoit également de lancer la deuxième génération de son système de stockage par batterie résidentielle au lithium LFP l’année prochaine.

2) Intégration de l’énergie solaire photovoltaïque, du stockage d’énergie et de la charge de la batterie

GCL, l’un des leaders mondiaux de l’énergie solaire photovoltaïque, a officiellement annoncé son entrée sur le marché du stockage d’énergie cette année, en lançant une série de produits ESS couvrant des scénarios d’application à l’échelle du réseau, C&I et résidentiels pour les marchés nationaux et étrangers. Tous ces produits ont été exposés lors du salon. Wanbang Digital Energy (une filiale de Star Charge – un fournisseur leader dans le domaine des stations de recharge de batteries en Chine) a présenté sa solution de stockage et de charge solaire, son système de stockage d’énergie eBox-215 C&I et son PCS de stockage d’énergie M100/125. La société semble développer son activité de stockage d’énergie résidentiel et C&I en tirant parti de son réseau existant et de son expérience dans les projets de piles de charge de batteries. En outre, ses PCS de stockage d’énergie sont vendus séparément aux clients nationaux et étrangers par le biais d’un canal de distribution.

3) Électrolyseur d’hydrogène

Les principales entreprises mondiales d’énergie solaire photovoltaïque, Trina et LONGi, sont également des fabricants clés d’électrolyseurs en Chine. Actuellement, les électrolyseurs sont principalement à base d’alcalins en Chine, et chacun de ces fournisseurs dispose d’une capacité de production d’électrolyseurs de plus de 1 GW. Des équipements d’électrolyseur étaient exposés au salon. Du point de vue du marché de l’énergie dans son ensemble, les termes « transfrontalier » et « intégration » sont des développements synergiques au sein du secteur de l’énergie. Porté par de multiples facteurs, tels que des politiques favorables, le développement des filières industrielles et la baisse des prix des matières premières en amont, le marché chinois du stockage d’énergie propre a maintenu sa dynamique de croissance en 2023, et devrait atteindre près de 20 GW d’installations cette année. Dans le même temps, des défis tels que l’exploration du modèle de rentabilité de l’industrie, l’intensification de la concurrence dans l’industrie et l’incertitude du développement des marchés étrangers doivent être surmontés pour assurer le développement et le succès à long terme.