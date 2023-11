Le Forum 100% EnR Energaia, câ€™est dans moins dâ€™un mois !

Rendez-vous international des Énergies Renouvelables organisé par SPL Occitanie Events et porté par la Région Occitanie/ Pyrénées-Méditerranée, le Forum EnerGaïa se tiendra les 13 et 14 décembre 2023 au Parc des Expositions de Montpellier. Usages et solutions à la crise énergétique, ces deux jours d’échanges et d’affaires à destination des professionnels et des collectivités sont devenus incontournables.

Le Forum EnerGaïa accompagne depuis 17 ans la filière des énergies renouvelables, en proposant de véritables solutions environnementales pour les territoires, les villes ainsi que les industries. Le Forum 100% EnR s’affirme en 2023 avec 14 000 participants et 400 exposants attendus et plus de 100 conférences, ateliers pour débattre des nouvelles opportunités et enjeux du marché des EnR.

Solaire flottant, agrivoltaïsme, autoconsommation, chaleur renouvelable, biogaz, ombrières PV, hydrogène vert, décarbonation… Un programme de conférences d’excellence qui confirme que le Forum EnerGaïa est définitivement le rendez-vous BtoB de toutes les EnR. Venez rencontrer les experts EnR pour développer vos relations d’affaires, découvrez les dernières innovations et projets d’avenir, les actualités de la filière, les nouvelles règlementations, les financements, les retours d’expériences… Autant de sujets très concrets abordés lors de cette édition 2023.

Labellisé COP21, COP22, COP23 et COP24, le Forum EnerGaïa est organisé sous le Haut Patronage du ministère de la Transition Écologique et Solidaire ainsi que de la Commission Européenne.

energaia.mediactive-events.com/index.php?langue_id=1