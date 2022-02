Salon International de l’Agriculture 2022 : Telaqua et Ombrea lancent un partenariat pour une agriculture plus verte

Telaqua, startup française spécialisée dans l’optimisation de la consommation d’eau en agriculture et Ombrea, expert en gestion du climat et protection des cultures face aux aléas climatiques et équipementier de l’agrivoltaïsme, annoncent la conclusion d’un partenariat stratégique. Avec cette alliance, les deux acteurs affichent leur volonté commune de proposer des solutions pérennes et respectueuses de l’environnement au monde agricole. Une démarche innovante et responsable !

Dans le cadre de ce partenariat, les deux acteurs souhaitent créer de la valeur pour l’agriculture via une approche respectueuse de l’environnement, qui apporte une réponse adaptée aux problématiques des agriculteurs.

En effet, Ombrea a développé un système destiné à monitorer intelligemment le micro-climat sur les cultures et à les protéger des aléas (sécheresse, grêle, gelées). L’objectif : permettre à la filière agricole de s’adapter au changement climatique. De son côté, Telaqua a conçu des capteurs connectés permettant de piloter et surveiller l’irrigation à distance. Grâce à son application, il est possible de commander l’ouverture des vannes, d’analyser l’uniformité et le bon déroulement des irrigations. L’alliance des deux technologies permet de répondre avec justesse aux besoins des plantations, en termes de luminosité, température, d’hygrométrie et d’humidité, avec la bonne quantité, au bon moment, tout en améliorant les conditions de travail des agriculteurs. Les deux entités lanceront au printemps un pilote dans le Sud de la France, puis réaliseront un déploiement à plus grande échelle sur l’ensemble du territoire.

Une alliance bénéfique pour la Planète et pour les agriculteurs

Julie Davico-Pahin, co-fondatrice d’Ombrea, et Sébastien Demech, co-fondateur de Telaqua, se sont rencontrés dans le cadre de leur engagement auprès des entrepreneurs et partagent les mêmes valeurs. Ils ont rapidement compris que leur vision et leurs expertises étaient complémentaires et pouvaient apporter de la valeur au monde agricole avec de nombreux avantages pour accompagner les professionnels face au changement climatique. La solution d’Ombrea répond aux contraintes agricoles en réduisant la vulnérabilité des cultures face à des épisodes climatiques toujours plus destructeurs. Ombrea optimise les conditions climatiques de la plante pour réduire les besoins en eau de 30 %, pour augmenter les rendements agricoles de 17 % et la qualité des récoltes (limitation des conditions stressantes, une température du sol systématiquement moins élevée – -6°C à 10 cm pour les journées les plus chaudes). De son côté, Telaqua avec sa solution permet d’irriguer les plantations à la juste quantité nécessaire et ainsi éviter le gaspillage de la ressource eau. La solution offre un gain de temps, de rendement, d’efficacité et de tranquillité. Les agriculteurs reportent un gain de 30 % de leur temps grâce à ces installations et une diminution de 50 % du risque de perte de rendement.

Encadré

Conférence au salon International de l’Agriculture

RDV le 1er mars 2022 à 16h, hall 4. Ombrea et Telaqua vous invitent à leur rencontre au salon de l’Agriculture, aux côtés de Groupama, pour échanger sur le thème « Allier défi climatique et création de valeur pour l’agriculteur, c’est possible ! ». Conférence animée par Guillaume Joly (Les Horizons.net), en présence d’Emilie Pommier, Directrice R&D Agriculture et Innovation en protection climatique des cultures d’Ombrea et Sébastien Demech, Co-fondateur de Telaqua Technique de l’horticulture, Astredhor Méditerranée – sur la vigne avec l’Institut Français de la Vigne et du Vin (IFV) et la Société du Canal de Provence (SCP)