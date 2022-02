L’administration Biden assouplit les tarifs solaires de l’Ã¨re Trump sans y mettre fin : un pÃ©rilleux exercice dâ€™Ã©quilibre

Le président américain Joe Biden a prolongé vendredi 4 février dernier de quatre ans les tarifs de l’ère Trump sur les équipements d’énergie solaire importés. Mais dans une concession majeure aux installateurs/développeurs, il a également assoupli les conditions pour exclure la technologie de panneau bifaciale dominante parmi les grands projets américains. Où la politique du en même temps !

La décision de l’administration Biden représentait un délicat exercice d’équilibre pour satisfaire d’un côté, les syndicats qui soutiennent les restrictions à l’importation pour protéger les emplois nationaux, et de l’autre côté les développeurs d’énergie propre désireux d’accéder à des approvisionnements bon marché à l’étranger.

Condamnation des décisions d’exclure les panneaux bifaciaux de la taxe

L’extension de quatre ans du tarif exempte les panneaux bifaciaux, qui peuvent produire de l’électricité des deux côtés et sont favorisés par les développeurs de projets à grande échelle, selon une annonce de la Maison Blanche. Cette technologie était naissante lorsque les tarifs ont été imposés pour la première fois par Trump, mais elle est maintenant utilisée dans la plupart des grandes installations solaires américaines. L’extension double également l’allocation d’importation sur les cellules solaires à 5 gigawatts (GW) avant l’entrée en vigueur des tarifs, bien plus que les 2,7 GW que les États-Unis auraient importés l’année dernière, selon la société de recherche énergétique Rystad . L’administration a également ouvert une voie d’approvisionnement en franchise de droits depuis le Canada et le Mexique voisins, qui fournissent actuellement moins de 1 % des importations. Les fabricants solaires nationaux ont condamné les décisions d’exclure les panneaux bifaciaux et d’augmenter le quota de cellules, tandis que les groupes commerciaux de l’industrie représentant les installateurs et les développeurs se sont dits satisfaits de ces conditions. Le directeur général d’Auxin Solar, un producteur solaire national basé à San Jose, en Californie, qui a demandé une extension des tarifs, a déclaré que l’exclusion bifaciale et l’augmentation de l’allocation d’importation de cellules réduisent “la valeur de la sauvegarde à pas beaucoup plus que le papier “. First Solar, qui fabrique des panneaux qui concurrencent la technologie bifaciale, a déclaré que la décision “permet effectivement à la Chine de dépasser les efforts américains pour développer des chaînes d’approvisionnement solaires autonomes”. Selon Rystad, seulement 1 % des panneaux importés l’an dernier provenaient de l’extérieur de l’Asie.

La plupart des emplois étant concentrés dans l’installation et la construction.

L’American Clean Power Association, un groupe de commerce des énergies renouvelables, a salué la décision de l’administration, la qualifiant de “victoire pour les emplois et de victoire pour le programme climatique du président”.

La fabrication représente une petite partie de l’industrie solaire, la plupart des emplois étant concentrés dans l’installation et la construction. La législation proposée qui encouragerait la fabrication solaire nationale est actuellement bloquée au Congrès. L’ancien président Donald Trump a imposé un régime tarifaire de quatre ans sur les importations solaires en 2018, en vertu de l’article 201 de la loi commerciale de 1974, dans le but de créer des emplois manufacturiers dans le secteur solaire américain. Les tarifs ont commencé à 30% et ont diminué à 15% la dernière année. Les panneaux bifaciaux étaient initialement inclus dans les tarifs Trump, mais ont été exclus en novembre de l’année dernière en raison d’un litige découlant d’une série de revirements de l’administration Trump sur la question. Les tarifs devaient expirer le 6 février, mais Auxin et quatre autres fabricants solaires nationaux ont demandé l’année dernière la prolongation, affirmant que leurs produits n’étaient toujours pas en mesure de concurrencer les produits fabriqués à l’étranger qui dominent le marché américain. Ils ont cité des vents contraires, notamment le stockage des importations par les entreprises avant l’entrée en vigueur des tarifs, les retombées économiques de la pandémie de coronavirus et l’inflation des coûts.

La plupart des panneaux installés aux États-Unis sont fabriqués en Asie

La capacité de fabrication de panneaux aux États-Unis a triplé au cours des quatre dernières années, des sociétés comme JinkoSolar, Hanwha Q Cells et LG ayant mis en place des usines d’assemblage de modules en réponse aux tarifs. Cependant, la capacité de fabrication de panneaux d’environ 7 GW du pays est loin d’être suffisante pour répondre aux demandes d’une industrie qui a installé plus de 20 GW l’année dernière. Il n’y a actuellement aucune production de cellules solaires aux États-Unis. Les groupes commerciaux de l’industrie avaient fait valoir que le maintien des tarifs menacerait l’objectif de Biden d’étendre considérablement l’énergie propre et de décarboner le secteur américain de l’électricité d’ici 2035 pour lutter contre le changement climatique. La plupart des panneaux installés aux États-Unis sont fabriqués en Asie, et les entreprises solaires comptent sur ces importations bon marché pour concurrencer l’énergie produite à partir de combustibles fossiles. La Commission du commerce international des États-Unis a déclaré en novembre, après un examen de trois mois, que les tarifs étaient toujours nécessaires pour éviter de nuire à l’industrie américaine de fabrication de panneaux solaires. Mais le président prend une décision finale sur l’opportunité d’accorder une aide aux producteurs.

“Le président a accepté la décision de la Commission du commerce international des États-Unis et a décidé de prolonger de quatre ans les garanties de l’article 201 afin de prévenir ou de réparer les dommages graves causés au secteur de la fabrication solaire aux États-Unis”, a déclaré le haut responsable de l’administration.