Salon de lâ€™agriculture : rÃ©sultats exclusifs de Sunâ€™Agri sur lâ€™impact de lâ€™agrivoltaÃ¯sme dynamique dans le rendement des cultures

A l’occasion du Salon International de l’Agriculture qui a lieu à Paris Expo Porte de Versailles, Sun’Agri pionnier de l’agrivoltaïsme, et ses partenaires présenteront le 25 février à 16h00 lors d’une conférence de presse les résultats agronomiques et scientifiques exclusifs sur l’évolution des pommiers et des vignes placées sous des dispositifs agrivoltaïques dynamiques. Les données récoltées sur les cultures de La Pugère (13), Tresserre (66) et Piolenc (34) montrent l’efficacité des dispositifs dans la protection et l’amélioration de la qualité des vignes face aux effets du changement climatique.

Il faut dire que l’agriculture fait face à un enjeu croissant, celui de l’adaptation d’un secteur fortement impacté par les changements climatiques. Permettant d’associer l’optimisation des rendements agricoles, la protection des cultures face au changement climatique et la production d’énergie verte, l’agrivoltaïsme dynamique est une des technologies les plus prometteuses pour relever ce défi. Interviendront lors de ce point presse Antoine Nogier, Fondateur du groupe Sun’R, Yassin Elamri, Ingénieur de recherche chez INRAE, Philippe Stoop, Responsable Innovation chez ITK ainsi que Sophie Stevenin, Responsable de la SEFRA (Station d’expérimentations fruits de Rhône Alpes). Ces résultats sont particulièrement attendus à l’heure où le développement photovoltaïque sur les terres agricoles pose encore de multiples questions de conflit d’usage. Et si au contraire, le solaire bonifiait l’agriculture ?