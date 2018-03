Salon AQUIBAT – Jeudi 15 mars : focus le projet Solar Decathlon 2018, l'unique projet franÃ§ais

Le salon Aquibat se déroule du 14 au 16 mars 2018 au Parc des Expositions de Bordeaux. Le jeudi 15 mars à 12h0 un coup de projecteur sera donné sur le projet porté par la seule équipe française sélectionnée au Solar Decathlon 2018 : Baitykool, l’habitat solaire et écologique de demain en climat chaud.

Le projet Baitykool, imaginé dans le cadre du Solar Decathlon 2018, est à découvrir au village de l’Innovation, sur un stand composé d’un « espace d’exploration » et d’un « espace Baitykool » pour rencontrer l’équipe. Le projet vise à concevoir, réaliser et tester un prototype de logement collectif de 80m² adapté aux climats très chauds, et déclinable sous différentes morphologies en situation urbaine dense et sous des conditions caniculaires.

Sur place, les visiteurs pourront découvrir la conception architecturale audacieuse qui prend forme grâce à des solutions intelligentes et innovantes : pergolas à système photovoltaïque, mur intérieur à la végétation intégrée, système Radiative Sky Cooling (système de toiture permettant le refroidissement d’un espace intérieur grâce au rayonnement de la voûte céleste la nuit) Le projet sera ensuite construit en novembre 2018 dans un village du concours du Solar Decathlon Middle East à Dubaï. A suivre

