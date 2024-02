RTE publie son bilan Ã©lectrique France 2023 : rendre plus flexible la structure de la consommation pour intÃ©grer plus dâ€™EnR

Malgré un contexte très défavorable en 2022, marqué par trois crises énergétiques indépendantes et simultanées (du gaz, du nucléaire, de l’hydraulique), le système électrique français a su faire preuve de résilience et n’a pas subi de rupture d’approvisionnement. L’année 2023 traduit quant à elle un nouvel équilibre pour le système électrique, dans lequel les craintes sur la sécurité d’alimentation se sont résorbées, mais qui diffère de celui des années 2010, du côté de la consommation comme de la production d’électricité. Ainsi, les productions éolienne et solaire ont atteint des niveaux record !



La dynamique nettement baissière de la consommation française amorcée dès l’automne 2022, s’est poursuivie tout au long de l’année 2023 pour atteindre un niveau inférieur à celui de 2020 (confinements). La production électrique de toutes les filières décarbonées a nettement progressé. La production nucléaire a augmenté, même si elle reste en-dessous de ses niveaux historiques. La production hydraulique est restée la deuxième filière de production électrique avec une nette reprise par rapport à l’année 2022. Les productions éolienne et solaire ont atteint des niveaux record. La production thermique fossile a atteint son plus bas niveau depuis 2014. En particulier, la production à base de charbon est désormais anecdotique dans le mix.

Envisager la dynamique de décarbonation nécessaire pour atteindre les objectifs climatiques

La France a retrouvé en 2023 une position historique d’exportatrice nette d’électricité. Les émissions de gaz à effet de serre du système électrique français ont atteint en 2023 un minimum historique et les émissions liées aux importations d’électricité de la France ont été marginales. Cela traduit une dynamique globale de décarbonation des mix électriques des pays voisins qui continuent, en 2023, de remplacer les énergies fossiles par des renouvelables.

Les niveaux de prix ont diminué à la fois sur le marché spot et sur les marchés à terme, avec l’amélioration des déterminants de l’équilibre offre-demande.

En 2023, dans un contexte de sortie de crise, le système électrique est caractérisé par une nouvelle structure qui doit permettre d’envisager la dynamique de décarbonation nécessaire pour atteindre les objectifs climatiques et de souveraineté.

La baisse des consommations d’électricité s’est confirmée en 2023 pour atteindre un volume en dessous du niveau de l’année 2020

En 2023, la consommation d’électricité en France (corrigée des aléas météorologiques et calendaires) s’élève à 445 TWh et se situe en retrait de 3,2% par rapport à 2022 (460 TWh). Par rapport aux valeurs moyennes historiques (2014-2019), la consommation de l’année 2023 est en baisse de 6,9%. Contrairement à 2022, ou la baisse des consommations d’électricité ne s’était matérialisée qu’à partir de l’automne, au plus fort de la crise énergétique, en 2023 elle s’est confirmée tout au long de l’année. La baisse de consommation entre 2022 et 2023 est une des plus fortes jamais constatées, elle a concerné tous les secteurs (résidentiel, industriel, tertiaire). 27% de la baisse de consommation est attribuable aux grands consommateurs industriels, alors qu’ils ne représentaient qu’environ 13% de la consommation d’électricité sur la période 2014-2019.

Une production record de 21,5 TWh pour le solaire photovoltaïque

Les productions éolienne et solaire ont atteint en 2023 des niveaux record : 50,7 TWh pour l’éolien et 21,5 TWh pour le solaire photovoltaïque. Avec 48,7 TWh de production d’éolien terrestre (soit 9 TWh de plus qu’en 2022) et 1,9 TWh de production offshore, l’éolien a ainsi contribué à la sécurité d’approvisionnement lors des saisons froides, permettant de limiter le recours aux centrales alimentées par les combustibles fossiles. En 2023, le volume de production éolienne a largement dépassé celui des centrales au gaz (30,0 TWh) et se place au troisième rang des filières de production française. En 2023, l’installation des capacités photovoltaïques a progressé également à un rythme record, avec 3,5 GW installés (contre 2,7 GW en 2021 et en 2022). Avec un ensoleillement conforme aux normales, la production photovoltaïque a ainsi dépassé son précédent record (18,5 TWh en 2022). La production hydraulique, quant à elle, a représenté 58,8 TWh, ce qui constitue une augmentation de 9,2 TWh par rapport à l’année précédente, se rapprochant des niveaux habituels (61,7 TWh en moyenne sur la période 2014-2019), malgré une période de sécheresse marquée en début d’année.

En 2023, la France a récupéré sa place de première exportatrice nette d’électricité en Europe

En 2023, le solde des échanges d’électricité entre la France et les pays voisins est redevenu exportateur, à hauteur de 50,1 TWh. En 2022, le solde s’était inversé en atteignant 16,5 TWh dans le sens des importations pour la première fois depuis 1988. La France a été importatrice 29% de l’année contre 67% du temps en 2022. Un niveau qui reste élevé comparé au niveau des années 2010 (7%) mais qui s’explique par une augmentation de la compétitivité économique des mix européens, grâce au développement des énergies renouvelables partout en Europe. Ainsi, plus de 60% des importations françaises d’électricité ont été décarbonées cette année. La position d’exportatrice nette de la France a permis de réduire la facture énergétique du pays de 4 milliards d’euros (entre 2014-2019, les soldes exportateurs avaient contribué à une réduction d’environ 2 milliards d’euros en moyenne par an), alors qu’en 2022 les importations avait rehaussé la facture énergétique française de 8 milliards d’euros.

Emissions de gaz à effet de serre : un minimum historique

Les émissions de gaz à effet de serre du système électrique français ont atteint un minimum historique en 2023 (161,1 MtCO2eq), soit le niveau le plus faible depuis le début des années 50. L’intensité des émissions de la production française en 2023 (32g de CO2eq/kWh) est 10 fois inférieure à celle de l’Allemagne et plus de 8 fois inférieure à celle de l’Italie ; comparant ainsi la France à des pays disposant d’une production hydraulique abondante (Suède, Norvège, Suisse, Autriche).

Prix “spot” de l’électricité : un baisse significative

En 2023, sous l’effet de la diminution des tensions sur la sécurité d’approvisionnement, les prix « spot » de l’électricité ont affiché une baisse significative passant de 276 €/MWh en 2022 à 97 €/MWh en 2023 (moyenne annuelle). Les prix à terme ont reculé avec l’amélioration des déterminants de l’équilibre offre-demande et sont désormais cohérents avec les fondamentaux du marché. 2023 a été marquée par une hausse d’épisodes de prix négatifs, corrélée à une augmentation des capacités renouvelables variables. Ceci souligne l’intérêt, à l’avenir, de faire évoluer la structure de la consommation et de la rendre plus flexible.

